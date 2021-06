Paramount Plus chega a 1,5 milhão de licenças no Brasil

Em março a ViacomCBS fez um anúncio importante para o mercado brasileiro: a chegada ao país do seu serviço de streaming, o Paramount Plus. Baseado em conteúdo próprio com conhecidos canais lineares e não lineares e contando com um esquema de distribuição que inclui os ISPs. A empresa conquistou nesse período mais de 1,5 milhão de licenças com 400 mil vindo através de parceiros. E se posicionou como uma forte concorrente do crescente mercado de streaming onde estão Netflix, Disney, HBO e outros.

O grupo tem sob seu comando marcas como Nicklodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Pictures. E ter seu próprio conteúdo facilitou a expansão do serviço, de acordo com David Nagib, gerente Comercial Senior da Viacom CBS. “Hoje podemos falar com tranquilidade, mas não foi uma transição fácil nos últimos anos com várias iniciativas até chegarmos ao Paramount Plus”, observou.

Ele conta que a estratégia da empresa foi começar a oferta de seus produtos com ênfase nos ISPs, para que a plataforma de VoD (Video on Demand) pudesse ser inserida como parte de sua oferta de internet banda larga e mais tarde também programas de TV . “O empacotamento tradicional não seria acessível ao público C e D e, permitindo aos ISPs acessarem nosso conteúdo dessa forma, facilitou muito nossa expansão”, ressaltou.

Apesar da forte parceria com os ISPs, a ViacomCBS também tem grande experiência, e atração, pelo formato B2C, com vendas de assinaturas diretas ao consumidor. “Essa é uma realidade nossa, mas queremos também que seja feita com parcerias, como vender nosso streaming no Mercado Livre”, destacou.

Na sua avaliação, mais do que a marca dos canais de TV, hoje o que atrai o público são os programas. “Muitos procuram nosso conteúdo para assistir “De Férias com o Ex” do que acessar a MTV, que tem esse conteúdo” , observou. Além disso, a ViacomCBs não abre mão do empacotamento tradicional de seus produtos nos players de TV por assinatura.

O executivo participou hoje do painel “Mais conteúdo para os ISPs”, durante o Inovatic 2021. O evento é realizado pelo Telesíntese e segue até amanhã.