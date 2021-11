Para Vivendi, atual CEO da TIM Itália é solução provisória

O governo da Itália considera os ativos de rede da empresa estratégicos. O banco de investimento italiano CDP, controlado pelo Tesouro, detém uma fatia de 9,8% das ações da empresa, enquanto a Vivendi possui 24%. Ambos os acionistas apoiaram a ascensão de Gubitosi ao cargo de CEO em março deste ano. Porém, fontes revelaram à Agência Reuters que o conglomerado francês resiste à recondução do executivo para mais três anos à frente do conselho.

No início de 2021, o conselho da Telecom Itália decidiu lançar sua própria lista de indicados às cadeiras do conselho como possível forma de evitar instabilidades na governança da companhia. Como as ações da companhia são dominadas pela Vivendi, essa seria uma maneira de fugir da influência da francesa. (Com agência internacional)