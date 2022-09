Para Um Telecom, operação móvel é meio, não fim

Joe Bergamaschine, CSO da UM Telecom, avalia que o dinheiro do 5G está na cloud, no M2M e IoT, e não apenas na conectividade

Focada em cloud e soluções digitais, a UM Telecom vê a operação móvel como um meio e não como um fim. “Tudo que a mobilidade pode oferecer é trazer o cliente para nosso portfólio”, afirma Joe Bergamaschine, CSO da operadora, em painel do INOVAtic Nordeste, nesta quinta-feira, 22.

Segundo o executivo, a Um Telecom tem cinco verticais (cloud, segurança, mobilidade, serviços gerenciados e conectividade) que se cruzam matricialmente com quatro horizontais, que são os setores de atuação da empresa: carrier, B2B, ISP, governo. “Não existe hoje mais a venda apenas da conectividade, ela vai ser um meio e a cloud, a segurança, vão ser os fins”, disse.

Para Bargamaschine, o dinheiro do 5G está na cloud, no M2M, IoT, mas não na conectividade. “O móvel é um grande serviço, encaixa muito bem no nosso portfólio, na nossa plataforma de 16 mil kms de cabo óptico e submarino e no data center tier 3, que será o core dos serviços”, disse. “Mas estamos prontos para trabalhar em conjunto e em parcerias”, concluiu.

Latência

Uma das vantagens do 5G é a baixa latência porque é uma tecnologia totalmente ‘cloudificada’, então uma operação regional terá maior vantagem nesse quesito. A avaliação é do diretor de Soluções Integradas da Huawei do Brasil, Carlos Alberto Roseiro, que também participou do debate no INOVAtic Nordeste.

WiFi 6

O gerente de Negócios da Agora Telecom, Marcio Kozlowsky, por sua vez, destacou a importância do WiFi 6, que tem três gigas de banda e que pode ser muito interessante para o ISP. “São inúmeras as possibilidades de serviços que podem ser acoplados e que afeta a experiência do cliente”, disse.

O debate foi moderado pelo presidente da Abrintel, Luciano Sutz. O INOVAtic Nordeste é uma realização do Portal Tele.Síntese, que terá continuidade nesta sexta-feira, 23, em Recife (PE).

