Para fugir de processo, Musk retoma negociação de compra do Twitter

Empresário encaminhou proposta à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, reafirmando oferta de US$ 54,20 por ação. Acordo é condicionado ao fim de ação judicial.

A compra do Twitter voltou a ser discutida após uma carta enviada por Elon Musk retomando a proposta de US$ 54,20 por ação, cerca de US$ 44 bilhões. O empresário havia anunciado a desistência da aquisição há três meses.

A proposta foi enviada por Musk ao Twitter na segunda-feira, 3, e informada aos acionistas da rede social nesta terça, 4. A carta condiciona a intenção de proceder com a compra à suspensão de ação judicial aberta contra o bilionário.

Musk tinha desistido da aquisição alegando incapacidade de a rede social demonstrar qual o tamanho de sua base de usuários humanos e qual a quantidade de “bots” – perfis automatizados.

O empresário registrou a proposta de aquisição em 25 de abril, totalizando cerca de US$ 44 bilhões. Desde então, o bilionário afirma que solicita dados detalhados sobre as operações, sem retorno.

Na carta de desistência, enviada em 8 de julho, o dono das empresas Tesla, SpaceX e Starlink detalha que o Twitter ignorou as solicitações de dados inicialmente, depois se recusou a cooperar, e por fim aceitou os pedidos, mas entregou um material incompleto.

No novo comunicado, enviado neste semana, as informações continuam sendo exigidas.

“As Partes de Musk fornecem este aviso sem admissão de responsabilidade e sem renúncia ou prejuízo a qualquer um de seus direitos, incluindo o direito de reivindicar as defesas e reconvenções pendentes na Ação, inclusive no caso de a Ação não ser suspensa, o Twitter falhar ou recusar para cumprir suas obrigações nos termos do Contrato de Incorporação de 25 de abril de 2022 ou se a transação contemplada não for concluída”, consta em trecho da carta.

Mercado reage

Após a repercussão da retomada nas negociações entre Twitter e Elon Musk, as ações do Twitter subiram mais de 22,3% na bolsa de Nova York, chegando a US$ 52,05. Na bolsa brasileira, a alta foi de 21%, custando até R$ 133,97.

Há uma audiência sobre o processo entre a rede social e os bilionários prevista para 17 de outubro no Tribunal de Chancelaria de Delaware.

O processo aberto pelo Twitter não foi o único em que Musk se tornou réu por desdobramentos da aquisição. Em maio, antes mesmo da desistência, investidores iniciaram uma ação na justiça dos Estados Unidos contra Elon Musk e a rede social, acusando o bilionário de violar leis corporativas e manipular o mercado.

A ação coletiva, liderada pelo investidor do Twitter William Heresniak, acusa Musk de criar “caos” no Twitter, após anunciar a negociação em abril deste ano e se beneficiar financeiramente ao adiar a divulgação de uma participação inicial de 5% no Twitter, que ele havia adquirido em março.

