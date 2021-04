Para Conselho Empresarial Brasil-China, escolha da tecnologia 5G deve ser técnica

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A possibilidade de uma guerra fria entre EUA e China, por conta do 5G, começa a ser levada cada vez mais a sério. O conflito tecnológico foi um dos assuntos da audiência pública do GT-5G da Câmara sobre a implantação da tecnologia no Brasil, realizada hoje, 27.

Neste caso, o Brasil deverá deixar ideologias de lado para escolher com quem fará a parceria. É o que afirmou Luiz Augusto de Castro Neves, presidente do Conselho Empresarial Brasil-China e ex-embaixador do Brasil na China, durante o evento.

“Há quem diga que essa guerra fria vai acontecer entre EUA e China, e que o Brasil terá que tomar partido. A globalização é a internacionalização dos processos produtivos, então seria um tiro no pé de ambas as partes. Caso o conflito ocorra, não temos sinais de que todo país tem que tomar um lado. A escolha do 5G deve se basear num sistema técnico e comercial, não ideológico. Então, que tenhamos uma estratégia de longo prazo, caso decidamos optar por um 5G chinês”, falou Neves.

PUBLICIDADE

Ele lembrou que a segurança é um dos fatores primordiais na hora da escolha. “Adotar qualquer tecnologia de qualquer país tem perigo à segurança nacional. Então, que o sistema escolhido seja seguro e à prova de hackers, de invasores”, disse.

Testes

Durante a audiência, o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Igor Nogueira Calvet, reforçou o caráter de negócios do 5G.

“É uma tecnologia habilitadora para cidades e campo. O 5G vai apresentar seu potencial muito mais para os negócios, não tanto para as pessoas. Não é 4G + 1. A principal função não é conectar pessoas, mas conectar coisas, máquinas, viabilizando ações de automação de forma remota”, disse.

Nogueira lembra que a ABDI assinou acordo com a Anatel para testar o desempenho da tecnologia 5G. “Precisamos capturar informações. Nesse acordo, a ABDI realiza testes no campo e na cidade.”

“A Europa tem 245 testes sendo feitos com 5G, por exemplo. A ABDI incentiva as redes privativas, com esse acordo. Estamos fazendo testes em uma empresa em Santa Catarina, vamos testar em Londrina, como modelo de cidade inteligente, e vamos fechar um case agro”, contou.