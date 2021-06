Pandemia atrasa desenvolvimento mundial da nova versão do 5G

A organização 3GPP revelou hoje, 29, no MWC 2021, que o release 17 do 5G começa a ser vendido pelas fabricantes apenas em junho de 2022. Adrian Scrase, chefe do Centro de Competência Móvel do 3GPP, explicou que o padrão seria terminado antes, em julho deste ano, mas as discussões foram postergadas em virtude da pandemia de Covid-19.

Ele também informou que a partir do release 18, as novas versões do 5G passam serão chamadas de 5G Avançando. O termo sinaliza o ponto intermediário de onde a 5G está hoje e a 6G, prevista para ser lançada pelas operadoras em 2030.

Por enquanto, o release 17 está em seu segundo estágio de desenvolvimento e deverá chegar ao terceiro – e final – em março de 2022, a tempo de a indústria iniciar as vendas em junho.

De acordo com Scrase, o estudo “retorna ao básico” com o intuito de melhorar a cobertura a partir do rádio, “para que todos possam se beneficiar das capacidades da 5G”. O release também visa endereçar avanços específicos para MIMO Massivo.

Além disso, o release 17 tem por objetivo aumentar a precisão do posicionamento 5G. Scrase conta que esse posicionamento acaba divergindo da realidade em aproximadamente 15 metros e o objetivo é alcançar a distorção na casa dos centímetros. Por fim, o estudo se volta para como resolver o problema de baixa capacidade dos dispositivos 5G NR, a fim de diminuir custos.

O chefe do 3GPP não informou quando o release 18 estará pronto, mas afirmou que haverá dois workshops para tratar do tema. Um deles, sobre os aspectos do rádio 5G Avançado, acontecerá ainda esta semana. O segundo está marcado para dezembro de 2021, com o objetivo de discutir a arquitetura do release e seu conteúdo. O 3GPP já publicou dois releases com as primeiras especificações para a 5G, o 15 e 16.

MIMO Massivo na 5G

Os novos padrões devem ter equipamentos mais sofisticados. No evento, Mohamed Madkour, vice-presidente Soluções e Marketing de Redes sem Fio da Huawei, defendeu que o único caminho para um melhor experiência da 5G nas bandas altas é utilizar o MIMO Massivo. Para tanto é preciso investir em MIMO 32T32R, com 64 antenas. A maioria dos provedores de telecom brasileiras utilizam MIMO 4T4R. Assim, a número de antenas dos equipamentos no Brasil terá de crescer 16 vezes.

Madkour ainda apresentou dados de uma pesquisa da GSA de abril de 2021, segundo a qual 168 países no mundo já contam com rede 5G. No entanto, apenas oito dessas redes são standalone. O relatório apontou também que banda-C tem sido a preferida para entrega da quinta geração. No total, 120 redes 5G utilizam essa faixa.