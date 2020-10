Pandemia afetou a rotina trabalho de 73% dos desenvolvedores, indica pesquisa

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Com a pandemia de Covid-19, novas necessidades surgiram para 73% dos desenvolvedores de software mundo afora, sendo que aqueles que trabalham em grandes companhias sentiram o surgimento de um número maior de necessidades. Essa conclusão foi obtida pela 19ª edição de pesquisa feita pela consultoria Slash Data, que ouviu mais de 17.000 programadores para traçar um perfil desses profissionais.

De acordo com o estudo, a maior parte dos desenvolvedores, 34%, relatou a necessidade de ter horários e cargas de trabalho mais flexíveis por conta da Covid-19. Logo atrás, 26% disseram precisar de ferramentas de colaboração e plataformas, incluindo videoconferências. Enquanto 23% responderam precisar de redes de suporte e interação “olhos nos olhos” e 0utros 14% relataram necessitar de suporte em saúde mental.

Com exceção da necessidade de ferramentas de colaboração, a pesquisa apontou que as novas necessidades técnicas acabaram sendo a minoria das respostas. Outras delas apontadas foram: melhor performance (13%), componentes de hardware e máquinas (9%), mais opções de segurança (7%) e mais espaço em nuvem (7%).

A pesquisa também demonstrou que a mais importante causa de influência das necessidades dos desenvolvedores é o tamanho da companhia em que trabalham. Em comparação com aqueles que trabalhavam em empresas médias e grandes, desenvolvedores independentes ou de pequenas empresas relataram um número menor de necessidades decorrentes da pandemia. Isso, especialmente, na questão de flexibilidade do horário e ferramentas de colaboração.

O motivo mais provável para isso é que o segundo grupo já teria implementado uma carga horária mais flexível. Além disso, seria mais fácil para pequenas equipes manter hábitos antigos ou manter contato por telefone, e-mail, analisa a pesquisa.

Rejeição e aprovação de nuvem

A Slash Data também quis saber como estava a adoção dos desenvolvedores de tecnologias em nuvem. Dentre as tecnologias do tipo mais utilizadas, estão: conteiners (60%), base de dados como serviço (45%), plataforma de nuvem (32%) e ferramentas de orquestração de container (27%).

Abstração e simplificação são os dois principais fatores para a adoção em massa da nuvem, aponta o estudo. O preço e apoio/documentação foram considerados os maiores fatores de adoção de tecnologia de nuvem, exceto em orquestração de ferramentas. Em seguida, vêm os fatores facilidade e velocidade de desenvolvimento, integração com outros sistemas, curva de aprendizagem. Suitability, definição de configurações e performance foram considerados como fatores de “higiene”. Ou seja, há poucos casos em que possui grande importância e, em muitas situações, a tecnologia não satisfaz as necessidade do usuário e, por isso, é rejeitada.

O preço e apoio/documentação também são respectivamente primeiro e segundo maiores fatores de rejeição. Depois seguem suitability e definição de configurações, integração com outros sistemas, curva de aprendizagem e comunidade. A tendência é que desenvolvedores rejeitem tecnologias que não proporcionem uma experiência completa, com acesso à comunidade e suporte adequado.

*Ramana Rech é estagiária do Tele.Síntese