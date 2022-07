Painel da Anatel vai permitir acompanhamento de conexão de escolas

Site reúne informações de várias fontes, como do Censo Escolar e do Programa Banda Larga nas Escolas e do Gesac

A Anatel lançou o painel de dados Conectividade nas Escolas, com informações sobre o mapeamento de instituições de ensino que já têm acesso à web de diversas fontes. O Censo Escolar de 2021, o Programa Banda Larga nas Escolas, Gesac, os compromissos decorrentes do Edital do Leilão de 4G e o medidor de velocidade do NIC.BR, por exemplo.

A estruturação dessas informações em dashboard foi feita por iniciativa do Grupo de Acompanhamento do Custeio a Projetos de Conectividade de Escolas (Gape), criado em atendimento ao Edital do Leilão de 5G. As proponentes vencedoras da faixa de 26 GHz assumiram compromisso de investir R$ 3,1 bilhões para conectividade de escolas públicas.

Já na página inicial o painel apresenta informações sobre a quantidade total de escolas públicas federais, estaduais e municipais de educação básica em atividade; o número total de escolas urbanas e rurais; o número de escolas sem internet, tanto urbanas quanto rurais; o número de escolas sem laboratório de informática; e o número de escolas sem energia elétrica. Pelos dados, 2,5% das escolas públicas se encontram nessa situação.

Os filtros disponíveis no dashboard permitem segmentar os dados por região, por Unidade da Federação, por município, pelo nome da escola, pelo programa de conectividade que eventualmente já atenda a instituição, pela dependência (federal, estadual, municipal ou privada), pela localização (urbana ou rural) e pela localização diferenciada (área de assentamento, área quilombola ou terra indígena).

Também é possível verificar, em cada estado, as escolas que possuem ou não internet. Para cada instituição de ensino, o painel apresenta informações como quantidade de alunos matriculados, se possui ou não internet e laboratório de informática, eventual programa de conectividade que atenda a escola e qual a velocidade de transmissão de dados, se houver o medidor do NIC.BR.

Todos os dados disponíveis nos painéis podem ser exportados em formato de planilha. O passo a passo da utilização do novo dashboard está disponível no tutorial elaborado pela agência.

Gape

O Gape tem como objetivo a consecução de projetos de conectividade de escolas públicas de educação básica, com a qualidade e a velocidade necessárias para o uso pedagógico das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nas atividades educacionais.

Cabe ao Grupo a definição dos critérios técnicos, metas e prazos dos projetos que podem contemplar quaisquer infraestruturas, equipamentos e recursos associados à consecução dos objetivos relacionados à conectividade das escolas públicas de ensino básico; acompanhamento e fiscalização das atividades da Entidade Administradora da Conectividade de Escolas (Eace); e a aprovação do uso dos recursos previstos para execução da obrigação.(Com assessoria de imprensa)

