Pagamento com cartão cresce 17,3% no 1º trimestre

As compras nos cartões de crédito, débito e pré-pagos tiveram crescimento de 17,3% no primeiro trimestre de 2021, somando R$ 558,3 bilhões, segundo a Abecs, associação que representa o setor de cartões. Se avaliado apenas o mês de março, o crescimento foi de 24,6%.

Na comparação entre as modalidades, o cartão de crédito foi o meio de pagamento que apresentou o maior valor transacionado no primeiro trimestre, registrando R$ 335,9 bilhões (alta de 12,8%), seguido pelo cartão de débito, com R$ 204,4 bilhões (alta de 19,7%). Já o cartão pré-pago somou R$ 18 bilhões, com crescimento de 150,3%.

Leia mais no Digital Money Inform

PUBLICIDADE