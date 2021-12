Padtec, Trópico e Airspan se unem por soluções para redes 5G

A Padtec anuncia a assinatura de um Memorando de Entendimento (MdE) com as empresas Trópico e Airspan Networks visando o desenvolvimento de soluções para redes 5G. O acordo faz parte da estratégia da Padtec e da Trópico para os próximos anos, que tem como foco o ingresso no mercado de comunicações móveis 5G. A parceria prevê o fornecimento de soluções em diversas bandas de espectro, incluindo 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz.

Em comunicado ao mercado, a Padtec sustenta que o sucesso do leilão do 5G no Brasil tende a estimular o investimento na construção de redes de comunicação em todo o país, de modo a preparar as infraestruturas para a próxima geração de aplicativos e serviços de banda larga que deverão surgir com as novas redes.

“O objetivo dessa parceria é contribuir com esse movimento, fornecendo soluções fim-a-fim tanto para as operadoras de telecomunicações tradicionais, que já atuam no segmento móvel, como para os provedores regionais”, afirma. Para isso, inicialmente, as empresas parceiras irão realizar um estudo de viabilidade técnica e econômica de alto nível e produzir uma proposta de solução 5G.

“Na medida em que o 5G é implantado e o tráfego de dados sem fio transportado pela plataforma AirSpan RAN cresce na borda das redes de forma exponencial, torna-se cada vez mais crítica a necessidade de uma rede de transporte escalável e flexível. Essa colaboração estratégica da Padtec e Trópico, que possuem profundo conhecimento do mercado e são líderes em suas áreas de atuação, com a experiência e espírito inovador da Airspan irá acelerar a adoção de soluções 5G em redes públicas e privadas”, destaca Richard Vincent, vice-presidente de Vendas para as Américas da Airspan.

“A corrida para a ativação do 5G no Brasil já começou. Estamos confiantes que a combinação do extenso portfólio de soluções para redes 4G e 5G da Airspan com a vasta experiência da Trópico na área de redes sem fio completará nossa oferta de produtos para sistemas de alta capacidade de transmissão, permitindo entregar aos nossos clientes uma solução completa, eficiente e competitiva para redes 5G, no tempo que o mercado exige”, afirma Carlos Raimar, CEO da Padtec.

“A parceria com a Padtec e a Airspan acelera nossos planos de oferecer soluções de conectividade e aplicações para serviços 5G”, afirma Paulo Cabestré, CEO da Trópico. “Como as três empresas são inovadoras, líderes em suas áreas de atuação e com bases fortes de clientes para esses portfólios, acreditamos que essa poderosa colaboração irá alavancar nossa liderança e resultar em uma boa solução para redes 5G”, acrescenta Cabestré.(Com assessoria de imprensa)

