Padtec lança plataforma para gestão remota de sites de telecom

Smart Site permite que operadores e provedores de internet monitorem e controlem, a distância, as funcionalidades de segurança, energia e temperatura das instalações de rede

A Padtec, fabricante brasileira de sistemas ópticos, lança, nesta terça-feira, 25, o serviço Smart Site, uma plataforma em nuvem de gestão remota e em tempo real de ambientes de rede de operadoras e provedores de internet.

O sistema conta com recursos que centralizam a operação do prestador de serviços, permitindo que o gerenciamento seja feito de qualquer lugar. Os dados de telemetria são lidos por sensores e os comandos, enviados remotamente para atuadores instalados em cada ambiente monitorado.

Segundo a Padtec, o principal diferencial do Smart Site é a possibilidade de usar softwares e equipamentos já instalados nos ambientes dos clientes, sem a necessidade de novas aquisições.

Na prática, por meio da plataforma virtual, a operadora ou o provedor pode monitorar e controlar, a distância, os sistemas de segurança, mediante sensores de presença, de acesso e câmeras. Também é possível gerenciar o consumo de energia e os níveis de temperatura e umidade local, além de operar os sistemas de ar-condicionado.

Para Carlos Raimar, CEO da Padtec, a gestão de sites em tempo real, de forma centralizada e remota, contribui para o aumento da eficiência dos serviços prestados pelas operadoras de redes e provedores de serviços de internet (ISPs), sobretudo quando as localidades monitoradas são geograficamente distantes.

LINHA DE CRÉDITO

Em julho, a Padtec anunciou que fechou uma parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para financiar provedores de internet de pequeno e médio portes.

Conforme o acordo, as empresas interessadas em adquirir equipamentos da fabricante podem recorrer à linha de crédito do banco de fomento, parcelando a aquisição em até 48 vezes, com juros de 7% ao ano mais a taxa referencial (TR).

