Padtec fecha parceria com angolana Zanecom para distribuir equipamentos na África

A Padtec, fabricante brasileira de sistemas de comunicações ópticas, anunciou, nesta terça-feira, 1, uma parceria com a empresa angolana Zanecom para disponibilizar soluções DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) na região da África Subsaariana.

O acordo faz parte da estratégia de ampliação da presença internacional da Padtec, que já mantém operações na América Latina e nos Estados Unidos, além de uma parceria para distribuição de equipamentos em partes da Europa, do Oriente Média e da África.

PUBLICIDADE

Segundo a empresa, a expansão para a região da África Subsaariana ocorre neste momento porque o continente africano como um todo apresenta grande potencial de crescimento para redes de comunicação de alta capacidade.

“O processo de digitalização e o consumo de bens e serviços online aceleraram rapidamente nos países africanos”, afirma, em nota, Manuel Andrade, CEO da Padtec América do Norte e diretor de Operações Internacionais. “A Padtec já possui forte presença nos mercados latino-americanos e, com essa iniciativa, acelera ainda mais seu plano de expansão internacional”, acrescenta o executivo.

Por meio do acordo, as soluções da Padtec serão incorporadas à linha de produtos da empresa angolana. O objetivo da Zanecom é utilizar os equipamentos de transmissão óptica da fabricante brasileira para atender à demanda por tráfego de dados de alta capacidade no continente africano.

Atualmente, a Padtec conta com quatro escritórios comerciais no exterior, localizadas na Argentina, no Chile, na Colômbia e nos Estados Unidos. Além disso, a empresa com sede em Campinas, no interior de São Paulo, oferece, por meio de uma parceria com a multinacional Televés, suas soluções DWDM também na Europa, no Oriente Médio e na África.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE