Padtec expande presença internacional

PUBLICIDADE

A Padtec anuncia acordo com a Televés, multinacional de origem espanhola que é referência em soluções para infraestruturas de telecomunicações, visando a expansão de suas operações na Europa, Oriente Médio e África (EMEA). O acordo faz parte da estratégia da Padtec para os próximos anos, que tem como foco a ampliação de sua presença no mercado internacional.

Manuel Andrade, CEO da Padtec América do Norte e Diretor de Operações Internacionais, destaca que a parceria com a Televés é muito mais do que comercial, uma vez que a união das duas empresas permite potencializar seus conhecimentos e somar suas capacidades tecnológicas e de produção. Pelo acordo, as soluções DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) desenvolvidas pela Padtec passam a fazer parte da linha de produtos da Televés.

Para Santiago Rey Requejo, CEO da Televés Corporación, a linha de produtos da Padtec é particularmente inovadora e permitirá à empresa adicionar ao seu portfólio soluções que atendem à demanda exponencial por transmissão de dados de alta capacidade. “A parceria com a Padtec coloca a Televés como um provedor de soluções para todo o mercado EMEA, no qual a empresa já tem presença e é referência no segmento de infraestrutura de telecomunicações”, enfatiza o executivo. “Estamos muito satisfeitos em poder trabalhar com a Padtec e oferecer ao mercado equipamentos de transmissão óptica no estado-da-arte da tecnologia”, conclui.(Com assessoria de imprensa)