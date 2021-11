Padtec encerra o 3º trimestre com recorde na receita, mas queda nos lucros

O lucro líquido da Companhia no 3T21 foi de R$ 4,7 milhões frente a R$ 7,8 milhões no terceiro trimestre de 2020.

A Padtec encerrou o terceiro trimestre de 2021 com receita operacional bruta de R$ 120 milhões, valor que representa um crescimento de 42,1% em relação ao mesmo trimestre de 2020. Com isso, a receita operacional da empresa alcança a marca de R$ 326 milhões no acumulado dos 9 meses de 2021 – um aumento de 55% em comparação a igual período do ano passado e de 2,6% em relação à receita registrada em 2020 (R$ 317,9 milhões). Foi o melhor resultado trimestral da história recente da empresa. O lucro líquido da Companhia no 3T21 foi de R$ 4,7 milhões frente a R$ 7,8 milhões no terceiro trimestre de 2020.

Argemiro Sousa, diretor de Negócios da Padtec, aponta o aumento da demanda por banda larga e o lançamento de novos produtos como os principais fatores responsáveis pela expansão dos negócios da empresa. ““As empresas que compõem o ecossistema de telecomunicações precisaram adequar suas infraestruturas de redes ao patamar exigido pelo mercado, o que levou a investimentos maciços na ampliação e melhoria dessas redes e de seus serviços”, afirma o executivo.

Para o futuro, a expectativa da Padtec é que o mundo continue demandando investimentos em digitalização e em infraestruturas de conectividade com alta capacidade de dados, tanto em redes de fibra óptica como na nova geração de comunicações móveis (o 5G). Fatores como a implantação de redes 5G no Brasil e na América Latina e Caribe (Latam), a entrada de novas empresas de redes neutras, o crescimento acelerado e a distribuição de data centers, o desenvolvimento de novos provedores regionais e a profissionalização e injeção de recursos nos já existentes, por exemplo, deverão acelerar ainda mais esses investimentos, diz.

No período de janeiro a setembro de 2021, a Padtec registrou melhora também no EBTIDA, com lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização de R$ 49 milhões. O EBTIDA Ajustado (que desconsidera eventos não recorrentes) atingiu a marca de R$ 34 milhões, com margem de 13,8% – crescimento de 27% quando comparado ao valor registrado em 2020. A margem bruta no 3.º trimestre de 2021 foi de 36,3%, mantendo o mesmo patamar desde o 2.º trimestre de 2020 (acima de 35%) e reforçando a rentabilidade dos negócios da empresa.

Com a intenção de reforçar suas práticas de compliance, governança e ética, de modo a acompanhar – e até antecipar – a evolução do mercado, a Padtec anunciou, em setembro, a criação de uma nova diretoria voltada à área jurídica e secretaria geral. E nomeou para o novo posto a executiva Patrícia Sayuri Iqueda, que desde 2014 ocupava a gerência do departamento jurídico da Padtec S/A, comandando a equipe responsável por conduzir questões jurídicas e de compliance no Brasil e no exterior.

Na área de pesquisa e desenvolvimento, entre janeiro e setembro de 2021, a Padtec investiu R$ 30,6 milhões na criação de novos produtos para sistemas de comunicações ópticas de alto desempenho, mantendo o mesmo percentual de investimentos em P&D em relação à receita líquida dos últimos anos. (Com assessoria de imprensa)

