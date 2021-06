Padtec apresenta equipamentos para ampliar capacidade de rede

A Padtec apresentou no InovaTIC hoje, 10, dois equipamentos DWDM da companhia para ampliação da capacidade de rede de clientes: TM1200 e TM800. Uma das vantagens das soluções é amplia a capacidade sem que seja necessário mais fibra, resultando em menor custo na infraestrutura.

O TM1200 se trata de um muxponder programável. Ele se adapta a diferentes tipos de rede, podendo ter taxas de transmissão de 100G a 600G. “Esse tipo de equipamento permite trabalhar com modulações bastante avançadas e taxas de transmissão de 600 G”, explicou Rafael Terranova, especialista de Marketing de Produto na Padtec. Segundo ele, um dos diferencias do equipamento é o seu IRU de 300 mm de profundidade.

O equipamento possui capacidade de transmissão de 38,4 Tbps na banda C, consumo máximo de 340W e interfaces fixas com conectores LC/PC.

Já o TM800 é uma versão econômica do equipamento anterior para redes que não precisam trabalhar com taxas tão altas. O produto chega até 400G, com capacidade de transmissão de 25,5 Tbps e consumo máximo de 304W. Assim como o TM1200, possui interfaces com conectores LC/PC.

Terranova citou um case de sucesso de rede de longa distância, no qual o uso do TM1200 eliminou a necessidade de regeneração da rota reserva, que ficava bastante degradada. Isso devido à alta adaptabilidade do equipamento às redes do cliente. O muxponder também trouxe maiores taxas de transmissão que passaram de 100G a 300G.