Padtec amplia vendas para ISPs dos EUA

A South Front Networks atua no meio-oeste dos Estados Unidos e comprou a linha de transponders de 800 Gb/s da Padtec

A Padtec amplia as vendas para ISPs dos EUA. A South Front Networks, provedora de serviços de banda larga com sede em Mankato, Minnesota (EUA), está investindo na linha de transponders de 800 Gb/s da Padtec , plataforma de transporte óptico desagregado e de alto desempenho,, com o objetivo de fornecer taxas de transmissão de 400 Gb/s em um único comprimento de onda, em sua área de cobertura. A intenção da operadora é impulsionar a capacidade de transmissão de suas redes DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), de modo a oferecer uma experiência única de conectividade aos usuários de seus serviços.

“Estamos muito satisfeitos com o rápido atendimento da Padtec e com o desempenho da plataforma”, afirma Jay Hanke, CEO da South Front Networks. “Nossa base de clientes exige resposta rápida às necessidades crescentes por largura de banda e, com o suporte da Padtec, nossa equipe conseguiu oferecer os novos serviços em tempo recorde: menos de 30 dias, entre o pedido de compra e o início da operação da rede.”

“Estamos orgulhosos da parceria com a South Front Networks e comprometidos em apoiá-la em sua jornada de crescimento. “Essa parceria reforça, também, a consolidação da presença da Padtec no mercado internacional, como resultado da estratégia adotada pela empresa na última década, que culminou em operações diretas nos mercados latino-americanos”, ressalta Manuel Andrade, CEO da Padtec América do Norte.

Alinhada às tendências internacionais da tecnologia nessa área, a linha de transponders de 800 Gb/s (até 400 Gb/s por canal óptico) da plataforma LightPad i6400G da empresa combina alta taxa de transmissão de dados com menor custo por bit transmitido. “Uma das novidades técnicas dessa geração de transponders é a opção de selecionar formatos específicos de modulação, o que permite alcançar a capacidade máxima de transmissão em qualquer rota”, destaca Andrade

A South Front Networks fornece soluções de transporte de fibra óptica e serviços de interconexão neutra para operadoras no meio-oeste dos EUA. Atualmente, a SFN fornece serviços de fibra óptica e de hotéis para operadoras em Minnesota, Iowa e Illinois e está se expandindo rapidamente para novos mercados.(Com assessoria de imprensa)

