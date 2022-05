Padronização de APIs ainda é desafio para redes neutras

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A padronização de APIs e sistemas ainda é um desafio para operação das redes neutras no Brasil. A avaliação é do CTIO da Oi, Ricardo Drumond, em debate nesta segunda-feira, 16. A operadora, que tem mais de 3,5 milhões de clientes de banda larga fixa, não possui mais nenhum par de fibra e depende da V.tal para a oferta de serviço.

Para Drumond, a facilidade oferecida pela AWS na operação de serviço de nuvem, que independe de interação com funcionários, é um exemplo a seguir. Para a prestadora, o desafio é ofertar mais serviços digitais na casa do cliente.

PUBLICIDADE

Para o diretor de Engenharia e Serviço da Vero Internet, Rodrigo Rescia, a padronização já faz parte do DNA do ISP, que tem se destacado na aquisição de provedores menores. Ele acredita que é possível trabalhar com vários parceiros de redes neutras, em virtude da similaridade dos APIs.

A Vero trabalha com a V.tal desde 2021, com a conexão total de duas cidades de Minas Gerais, Ubá e Sete Lagoas. Segundo Rescia, a experiência tem sido de sucesso e a interação das duas empresas tem garantido a qualidade do serviço prestado ao consumidor.

O diretor de Área da V.tal, Sandro Simas, no caso da Vero, a integração envolve também a rede própria da operadora. Ele afirma que o Portal de Desenvolvedores da empresa já é praticamente 100% aberto, o que facilita a integração.

A V.tal já tem 25 clientes em fase de implantação o que, na avaliação de Simas, muda o paradigma de criticidade. “Uma suspensão de operação pode interferir em várias operadoras”, afirma. Para isso, trabalha em uma arquitetura de rede com microssistemas mais fortes.

O debate sobre redes neutras e os desafios para padronização foi promovido hoje, 16, pelo site Teletime.

PUBLICIDADE