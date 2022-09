Padetc e OIW garantem financiamentos a projetos de ISPs

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Soluções têm taxas abaixo do mercado e prazos dilatados para amortizações

A Padtec, que também fornece financiamentos a provedores via BNDES, afirma que desde 2016 trabalha em solução de crédito para ISPs. Além de bancos privados, a fabricante de equipamentos partiu para o uso de uma linha de crédito do fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC) lançado em conjunto com o BNDESPar, em 2021.

PUBLICIDADE

Essa linha usa recursos do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) do Ministério das Comunicações. O objetivo é facilitar o acesso de fundos de capital a empresas de pequeno e médio portes, que atuam no setor de telecomunicações.

Para o CEO da Padtec, Carlos Schoeninger, é possível financiar os projetos dos provedores por meio de dinheiro público e privado. “O desafio é equilibrar receitas com dívidas para o crescimento”, afirmou o executivo, que participou, nesta quarta-feira, 21, do painel sobre alternativas de financiamento para ISPs, do INOVAtic Nordeste.

O FIDC tem taxa de 7% ao ano e prazo de 36 a 48 meses para amortização. “Nos começamos a usar em abril deste ano e hoje já temos 15 operações aprovadas em poucos meses”, disse Schoeninger. Esse financiamento é dedica a expansão de rede, melhoria da capacidade e ligação com POPs, entre outras destinações.

Debêntures

Já a OIW, líder de importação de fibra óptica na América Latina, oferece soluções financeiras a ISPs com taxas abaixo do mercado para produtos importados. “Nosso principal papel é dar suporte em todos os campos ao provedor”, disse o diretor de Vendas e Marketing da empresa, Márcio Cachapuz, outro participante do debate.

Para o futuro, Cachapuz prevê o crescimento de banda para capacidade das redes voltadas para o 5G, WiFi 6 e 7, redes XGPon e XSGPon. “Nosso negócio é apoiar o cliente na diversificação do portfólio.

O mediador do debate, consultor e ex-conselheiro da Anatel, Anibal Diniz, lembrou ainda das debêntures incentivadas como instrumento para alavancar negócios no setor de telecomunicações. Porém, esse instrumento requer uma sociedade por ações, com finanças organizadas e balanços auditados. Por essa razão, apenas 2,8% dos projetos aprovados são da área de telecom.

O INOVAtic Nordeste é uma realização do portal Tele.Síntese e se estende até sexta-feira, 23, em Recife (PE).

PUBLICIDADE