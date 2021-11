Ouvidorias de Claro, Oi, Sky, Tim e Vivo registram 3 milhões de demandas em um ano

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Implantadas em agosto de 2020 por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), as ouvidorias das cinco maiores operadoras brasileiras de telecomunicações – Claro, Oi, Sky, Tim e Vivo – registraram, nos 12 meses seguintes, 3,13 milhões de solicitações de consumidores que não haviam conseguido solucionar seus problemas nas centrais de atendimento. Esse número é 33% maior que o total de reclamações registradas na Anatel no período (2,35 milhões) contra as mesmas cinco operadoras.

“Os números mostram que os consumidores já estão recorrendo às ouvidorias das prestadoras quando julgam que as centrais de atendimento não deram o tratamento devido às suas demandas. Isso é bastante positivo, pois significa que o consumidor tem mais opções de fazer sua voz ser ouvida. E, principalmente, ter as suas demandas atendidas”, afirma Elisa Leonel, superintendente de Relações com Consumidores da Anatel.

Em 2021, os volumes mensais de reclamações na Anatel têm sido os menores verificados desde 2015. Durante o primeiro ano de funcionamento das ouvidorias, a Agência registrou 2,49 milhões de reclamações sobre prestadoras de telecomunicações de todos os portes, número 15% inferior às 2,95 milhões dos 12 meses anteriores ao início do funcionamento das ouvidorias.

A implantação das ouvidorias pode ter contribuído para a queda no volume de reclamações registradas na Anatel, mas ainda não é possível estabelecer uma clara relação de causalidade. As reclamações sobre as prestadoras vinham apresentando forte tendência de queda, temporariamente interrompida durante o ano de 2020, quando houve brusca mudança nos hábitos de consumo em virtude da pandemia da Covid-19 e aumento significativo de queixas sobre o serviço de banda larga fixa.

As ouvidorias foram criadas a partir de uma alteração no Regulamento Geral de Direitos dos Consumidores de Telecomunicações (RGC) e começaram a funcionar em setembro de 2020. Sua principal função é atender a consumidores que tenham tentado, sem sucesso, resolver suas demandas nas centrais de atendimento das prestadoras.

As ouvidorias são comandadas por ouvidores dedicados exclusivamente a esse fim, vinculados diretamente à presidência da operadora e com a incumbência de gerar relatórios analíticos, apontar as causas dos problemas mais recorrentes e sugerir iniciativas para a melhoria de processos e a mitigação de conflitos com o consumidor.

Duas operadoras – Claro e Vivo – já contavam com estruturas de atendimento de segundo nível antes mesmo da edição da regra da Anatel e passaram por adaptações para que o atendimento se adequasse ao novo regramento estabelecido pela Agência. Oi, Tim e Sky criaram essas instâncias para atender à alteração na regulamentação.

A Anatel tem acompanhado a implantação das ouvidorias das prestadoras e estimulado as empresas a ampliar a divulgação desse canal de atendimento e facilitar seu acesso.

As ouvidorias das operadoras funcionam nos dias úteis, das 8h às 18h, e podem ser acessadas gratuitamente pelos seguintes telefones:

Claro: 0800 701 0180

OI: 0800 031 7923

Sky: 0800 728 7160

Tim: 0800 882 0041

Vivo: 0800 775 1212

Se a questão não for solucionada mesmo após o contato com a ouvidoria da prestadora, o consumidor pode registrar uma reclamação pelo sistema Anatel Consumidor, pelo aplicativo de mesmo nome ou pelo telefone 1331. (Com assessoria de imprensa)

