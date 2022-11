Ouvidoria da Anatel faz pesquisa sobre compartilhamento de postes

Objetivo é coletar informações para auxiliar na solução do tema que tanto afeta o setor

A Ouvidoria da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) promove, entre os dias 14 e 18 de novembro, pesquisa sobre o compartilhamento de postes de energia elétrica para utilização por redes de telecomunicações. O objetivo é coletar informações para auxiliar na solução do tema que tanto afeta o setor.

O levantamento visa identificar os desafios encontrados pelas prestadoras de serviços de telecomunicações no uso dos postes das distribuidoras de energia elétrica e assim obter informações que subsidiem a análise crítica da Ouvidoria sobre a efetiva ação governamental para solução da questão, tanto da organização física quanto dos custos

Os postes sobrecarregados, que se encontram em muitas localidades em que há aglomerações urbanas, representam um desafio comum para os setores de energia elétrica e de telecomunicações.

O tema, que está em discussão no âmbito da Anatel e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), é de grande importância para os prestadores de serviços de telecomunicações, pois o acesso aos postes é essencial para a massificação da internet por meio de fibra óptica, por exemplo.

Botão para a pesquisa já consta na página da Ouvidoria no Portal da Anatel, na área Pesquisa Postes 2022.

O questionário pede informações sobre as cidades onde a empresa atua, qual a distribuidora elétrica que serve e se houve dificuldades para aprovação do projeto de compartilhamento. Pergunta também quais os maiores óbices para utilização dos postes e o valor médio do aluguel.(Com assessoria de imprensa)

