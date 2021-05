Os usos do WiFi 6 pelos ISPs em debate na INOVAtic de junho

A tecnologia do WiFi6 trará que oportunidades para os ISPs? Ainda há riscos de interferência com novos sistemas? Com a palavra, dirigentes da Anatel, Abrint, Qualcomm e Connectoway que participam dos debates no dia 11 de junho.

A INOVAtic, Feira e Congresso virtuais que se realizam entre os dias 9 a 11 de junho, já conta com a presença confirmada de mais de 25 executivos das mais importantes operadoras de telecomunicações das regiões Nordeste e Norte do país e de operadoras com presença nacional; de dirigentes do Ministério das Comunicações, da Anatel, executivos de empresas de conteúdo audiovisual e secretários de diferentes governos da Região, além dos mais diversificados fornecedores de tecnologia.

O tema central do evento, ” ISPs prontos para o novo salto”, irá abarcar, no Congresso, temas que afetam diretamente os negócios dos provedores regionais de internet, como o leilão do 5G, as redes neutras, a oferta de conteúdo audiovisual, as opções para a mobilidade, o Open Ran. E, também, o Wifi 6

O painel sobre o WiFi6 irá acontecer no dia 11 de Junho, a partir das 11h20 e contará com as presenças já confirmadas de: Basílio Perez, Conselheiro da Abrint; Emmanoel Campelo, Conselheiro da Anatel; Francisco Giacomini Soares, Vice-presidente de Relações Governamentais Latam da Qualcomm e Paulo Frosi, Diretor Comercial Corp. e CMO da Connectoway. Será moderado por

Joao Moura , consultor.

Participe! as Inscrições são gratuitas e na Feira há muitas promoções e sorteios para os inscritos