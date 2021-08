Os planos do PicPay e Guiabolso agora juntos

Ambas as empresas nasceram em 2012 com a bandeira de plataformas abertas.

Por um valor não revelado, mas após uma capitalização de R$ 3 bilhões em três anos do controlador – a holding J&F, da família Batista –, o PicPay adquiriu, na semana passada, 100% do controle da Guiabolso, para alguns, a noiva mais vistosa do mercado. Para se ter uma ideia do valor da transação, investidores como QED Investors, Kaszek Ventures, Endeavor Catalyst, Ribbit Capital e International Finance Corporatione Vostok, que capitalizaram em US$ 80 milhões a Guiabolso, em cinco rodadas desde 2012, deixaram a empresa realizando o investimento “muito satisfeitas”, segundo Thiago Alvarez, fundador do Guiabolso.

