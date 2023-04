Os desafios do acesso à internet nas escolas públicas em debate

São muitos os desafios para o Brasil promover a universalização do acesso à internet e de alta velocidade nas escolas públicas. Seja por via terrestre ou satelital, a chegada da conexão à internet muda a realidade do ensino e abre fronteiras da educação. É urgente a solução desse problema e as alternativas estarão presentes no Edtechs e Escolas Públicas Congresso virtual promovido pelo Tele.Síntese, nos dias 30 e 31 de Maio.

Também estarão em debate, nesses dois dias de evento painel sobre o “Letramento Digital”, pois é preciso saber usar a rede para tirar o melhor proveito dela. Serão apresentadas ainda diversas propostas e soluções desenvolvidas pelas Edtechs que atuam no Brasil, que estão diretamente vinculadas à necessidade de conectividade e, por isso, os desafios do acesso precisam ser urgentemente ultrapassados.

No segundo dia de Congresso, será debatido como a adoção de tecnologia pode potencializar a aprendizagem. O debate vai desde a necessidade de preparação e formação dos professores, preparação das escolas para ensino de robótica, até até aferir se realmente esses mecanismos podem melhorar o desempenho dos estudantes e como contribuem para a aprendizagem.

Será aberto ainda o tempo para que dirigentes de educação dos governos estaduais e municipais apresentem o que a esfera pública tem feito no sentido e discutir caminhos a serem perseguidos para incrementar o acesso à internet e à digitalização e entender como ele muda o futuro. E ainda, uma Mesa que irá trazer reflexões sobre como preparar os alunos para a nova realidade do trabalho. O avanço da inteligência artificial está transformando a mão de obra. Em breve, não haverá mais espaço para quem executa trabalhos repetitivos, porque estas pessoas serão substituídas por máquinas. As competências do futuro são, de certa maneira, mais sofisticadas

O Edtechs e Escolas Públicas é um evento gratuito. As inscrições podem ser feitas aqui