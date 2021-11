Os desafios da digitalização da saúde no 5×5 Tec Summit

A vertical da Saúde acontece no dia 07 de dezembro. O 5×5 Tec Summit será realizado entre os dias 6 a 10 de dezembro e reúne as verticais de governo, energia, saúde, finanças e entretenimento.

A digitalização da saúde está revolucionando o atendimento ao paciente de maneiras inovadoras, abrindo as portas para o surgimento de novos modelos de negócios e uso de tecnologias que estão revolucionando jornada do paciente como novos procedimentos e novas maneiras de atendimento e tratamento dos pacientes.

Esse tema faz parte do painel de Saúde, que acontece dia 7 de dezembro, dentro da programação do evento 5×5 Tec Summit (6 a 10 de dezembro), iniciativas que reúne as 5 principais publicações de TI e Telecom: Teletime, Mobile Time. Tele Síntese, Convergência Digital e TI Inside.

O evento também discutirá temas como a telemedicina, que expande seus limites de atuação, que será ainda ampliada com o 5G, proporcionando atendimento em todas as modalidades da Medicina.

Os desafios da digitalização das healtechs, que busca se tornarem os primeiros unicórnios da área de saúde, com o recebimento de impulso de fundos de investimentos, M&A e aceleradoras de negócios, também serão discutidos no 5×5 Tec Summit.

O programa inclui uma palestra especial sobre o “Uso da Inteligência Artificial na Área da Saúde”, pelo renomado especialista em IA, Cezar Taurion.

Como key note speaker: Araly Palacios, líder de vendas de saúde da AWS no Setor Público.

Painelistas já confirmados:

Luciano Alves – CEO da Zabbix LatAm

Cristiane Giordano – Presidente da Funcional Healht Tech

Dr. Fábio Tabalipa – Sócio e Head de Inteligências Clínicas na Memed

Marcus Figueredo – CEO da Hilab

Flávio R. Marques – Gerente de Engenharia de Aplicação – Furukawa Electric LatAm

Estarão em debate também a inovação nas áreas de governo, com vários executivos de diferentes ministérios que irão falar sobre as políticas públicas setoriais; na área de energia, operadoras vão apresentar suas iniciativas para a redução do consumo de energia e as elétricas irão demonstrar os seus programas de energia inteligente. Na área de finanças, o open banking é o chamariz principal da inovação, e no entretenimento, o uso intensivo dos recursos de nuvem para o conteúdo audiovisual.

