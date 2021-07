Os caminhos para a inovação no Brasil

No primeiro episódio do Expresso Talks, o professor Silvio Meira aborda o mercado brasileiro de startups, os desafios para a inovação e o impacto da chegada do 5G no país.

Silvio Meira, PhD em computação, membro do conselho do Magazine Luiza e eleito uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil

No primeiro episódio do Expresso Talks, os apresentadores Solange Calvo e Samir Vani entrevistam Silvio Meira, PhD em computação pela Universidade de Kent, na Inglaterra, membro do conselho do Magazine Luiza e eleito pela revista Época uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil. Na pauta, temas como os desafios para a inovação no país, o mercado brasileiro de startups e o impacto da chegada do 5G ao país.