Original amplia atuação entre as pequenas empresas

É na oferta ao crédito para Microempreendedor Individual (MEI) e Pequenas e Médias Empresas (PMEs) que o banco Original vê mais oportunidades de negócios em 2021. Atualmente são 200 mil clientes que movimentaram, em menos de um ano, R$ 210 milhões em crédito e R$ 360 milhões em captação (depósito à vista, fundos, aplicações e renda fixa). A expectativa do banco é chegar a 300 mil clientes PJs, até dezembro.

“Vamos crescer muito em crédito nesse segmento, pois as empresas estão esperando um pouco mais de visibilidade e clareza no ambiente de negócios do país”, afirma Márcio Moral, head de empresas do Banco Original.

