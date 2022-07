Orçamento do Fust: Conselho prevê renúncia de até R$ 153,8 milhões a operadoras em 2023

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Benefício é voltado para empresas que investirem em projetos aprovados pelos gestores do fundo. Orçamento foi analisado na 1ª reunião deliberativa, realizada nesta segunda-feira, 11.

A proposta de orçamento do Fust – Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – para 2023 foi aprovada, nesta segunda-feira 11, pelo Conselho Gestor. A previsão é de R$ 651,2 milhões em recursos, além da possibilidade de, aproximadamente, R$ 153,8 milhões em renúncia a operadoras que financiarem projetos aprovados pelo colegiado.

A programação foi divulgada por Wilson Wellisch Diniz, Diretor de Política Setorial da Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações (MCom), em audiência pública na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira, 12.

PUBLICIDADE

A renúncia é prevista na lei do Fust, voltada para as prestadoras de serviços de telecomunicações que executarem iniciativas aprovadas pelo Conselho Gestor, mediante utilização de recursos próprios. O benefício se dá por meio do abatimento de até 25% da contribuição sobre a receita operacional bruta.

Na audiência pública, representantes do governo federal e do setor de telecomunicações expressaram a expectativa de encaminhar ações para a conectividade em regiões remotas, como áreas rurais. Entre eles, Sibelle Silva, diretora da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

“A empresa pode investir e aquele valor, dentro de determinados limites, abater da taxa que seria paga como imposto. É uma oportunidade para que a gente pense estrategicamente no Conselho mecanismos de colocar a área rural de uma forma cada vez mais contemplada em sinergia com nossas diretrizes”, afirmou Silva.

Orçamento do Fust

Entre o montante previsto no orçamento do Fust para 2023, R$ 48.075.281,00 são da modalidade não-reembolsável, usada para os projetos de políticas públicas aprovados pelo Conselho Gestor. Na prática, o colegiado envia o recurso a um agente financeiro – atualmente, o Finep e o BNDES são os credenciados – e os agentes selecionam as empresas para a execução da iniciativa, por meio de leilão reverso ou outras possibilidades de classificação.

O restante, R$ 603.191.861,00 são para modalidade reembolsável, que é quando os agentes financeiros credenciados pelo Fust recebem um empréstimo do fundo e financia as prestadoras ou provedores.

Os valores ainda precisam ser confirmados pelo Ministério da Economia. O governo deve encaminhar ao Congresso Nacional o detalhamento da distribuição de recursos para 2023 até o final de agosto deste ano.

Demora na aplicação

Ainda durante a audiência pública, Daniela Martins, gerente de Relações Institucionais e de Comunicação da Conexis, ressaltou a importância das recentes regulamentações do Fust para a correta destinação dos recursos. Martins citou estudo que aponta R$ 53,4 bilhões de recursos arrecadados pelo Fust desde 2000, mas que nenhum valor foi utilizado para sua finalidade social.

“O Congresso Nacional tem um papel decisivo. O PLDO está em discussão e a gente tem o PLOA 2023 pela frente. Temos a chance de trazer mais recurso, de forma não reembolsável”, destacou Martins.

A representante da Conexis também ressaltou a importância do Legislativo para fiscalizar o eventual bloqueio de valores.

“Além do recurso estar previsto na lei orçamentária, tem que seguir todo o fluxo orçamentário de empenho, execução e pagamento, sem ser contingenciado”, disse Martins.

PUBLICIDADE