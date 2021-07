Orange e Nokia implantam rede privada 5G com fracionamento de rede na França

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A Orange e a Nokia implantaram uma rede privada 4G/5G na fábrica da Schneider Electric, em Le Vaudreuil, na França. A fábrica combinará as tecnologias com fracionamento de rede, recurso para gerenciamento da qualidade do serviço 4G/5G e da segurança de processos industriais 4.0.

PUBLICIDADE

A Nokia foi selecionada pela Orange para a construção da rede e fornecer soluções de conectividade para uso em fábricas. A solução de fracionamento da finlandesa suporta dispositivos de LTE existentes, 5G Standalone e 5G Non Standalone. Também inclui software de controle de domínio nas camadas RAN, núcleo e de transporte para permitir maior conectividade da fração. A Orange e a Schneider Electric farão a operação e otimização dos recursos da rede.

O portfólio da Orange Business Services voltado para clientes industriais engloba Mobile Private Networks (MPN) baseadas em infraestruturas privadas. Há também MPNs virtuais na rede pública e MPNs híbridas combinando infraestruturas públicas e privadas.

“Com a solução de fracionamento de rede da Nokia, as empresas e os provedores de serviços de comunicação podem aproveitar a vantagem de mercado por meio do lançamento antecipado de novos serviços de fracionamento, para todos os usuários finais equipados com dispositivos 4G ou 5G”, disse Tommi Uitto, presidente de Mobile Networks da Nokia.

No Brasil, a Nokia criou em parceria com a SENAI-SP um laboratório de indústria 4.0 habilitado para 4G e 4.9G em setembro de 2020. (Com assessoria de imprensa)