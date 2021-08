Órama aguarda fim da exclusividade dos agentes autônomos

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A corretora defende a liberalização do mercado e aguarda decisão da CVM fortalecendo-se no mercado B2B.

A Comissão de Valores Mobiliários lança nos próximos dias audiência pública da norma que regulamentará o novo regime de agentes autônomos de investimento. Entre as alterações pode vir a proposta para o fim a exclusividade desses agentes. Hoje as maiores corretoras e bancos travam uma acirrada disputa de rouba-monte pela conquista dos agentes autônomos. Na outra ponta, a Órama defende o fim da exclusividade, o que seria fundamental para o incremento das atividades B2B da corretora, que conta com 150 agentes autônomos na plataforma.

Leia a reportagem completa no Digital Money Informe