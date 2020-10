Operadoras vão mandar aos usuários dicas contra fraudes no ambiente digital

Os setores de telecomunicações, financeiro, de internet, comércio e varejo lançaram hoje a campanha #FiqueEsperto, com dicas e informações para a população sobre a importância de se adotar cuidados com a segurança dos dados pessoais.

A campanha procura alertar os usuários de internet e de serviços digitais para tentativas de fraude que possam ocorrer no ambiente digital e informar sobre os cuidados que devem ser adotados para evitar golpes e problemas resultantes dessas fraudes.

A iniciativa, liderada pela Conexis Brasil Digital, entidade que representa o setor de telecomunicações, conta com a parceria da Associação Brasileira de Bancos (ABBC), Associação Brasileira de Internet (Abranet), Associação NEO, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net), do Conselho Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), da Federação Nacional de Bancos (Febraban), da Internet Society Capítulo Brasil (ISOC Brasil) e do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br).

Representantes dessas entidades participaram hoje do lançamento, em reunião virtual, na qual foram apresentadas as ações que envolvem a campanha. Entre elas, o hotsite https://fe.seg.br/, que já pode ser acessado a partir desta quarta-feira e que concentra as informações sobre o tema, com dicas de segurança.

Os usuários também receberão mensagens das operadoras pelo celular, alertando sobre as práticas de fraudes mais comuns e sugestões para evitá-las. O mesmo alerta será feito por e-mail para clientes dos segmentos atendidos por entidades apoiadoras e em postagens nas redes sociais.

As mensagens, que se estenderão nos próximos quatro meses, vão orientar os usuários quanto às medidas para proteger suas contas e senhas, dicas para proteger seus dados pessoais e cuidados a serem tomados em mensagens com links e com aplicativos que se fazem passar por outros para enganar os usuários. (Com assessoria de imprensa)