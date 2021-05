Operadoras têm 26 antenas “sequestradas” no Rio

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Empresas não conseguem acesso aos equipamentos por conta do bloqueio de criminosos. Prejuízo é de R$ 116 milhões por ano

A Conexis Brasil Digital, organização que representa Algar Telecom, Claro, Oi, Sercomtel, TIM e Vivo, divulgou nota nesta sexta-feira, 7, na qual denuncia o “sequestro” de antenas celulares no Rio de Janeiro.

Conforme a entidade, as empresas de telecomunicações sofrem com o bloqueio do acesso às antenas que atendem à rede móvel e de infraestruturas usadas na rede fixa, além de furtos de cabos, vandalismo e imposição de serviços piratas.

PUBLICIDADE

Em março, havia 26 antenas de celular e internet móvel sem possibilidade de acesso pelas empresas. Além das antenas usadas na rede móvel, as operadoras também não conseguiam acesso a 110 equipamentos usados para fornecer serviços por rede fixa. Esse problema chegou a afetar cerca de 158 mil clientes. Até o momento, as operadoras ainda seguem sem acesso a parte dessas infraestruturas.

Segundo estimativas da entidade, a reposição de equipamentos gera prejuízo de ao menos R$ 116 milhões por ano para as operadoras. No estado do Rio de Janeiro, o problema afeta principalmente 72 bairros, em quatro cidades: Rio de Janeiro, Itaboraí, Niterói e São Gonçalo.

Ontem, 6, durante evento com o ministro das Comunicações Fábio Faria, representantes da Conexis apontaram para o alto índice de furtos e vandalismo que prejudicam as redes móveis. Faria afirmou, porém, que essa é uma questão de segurança pública que cabe aos estados encararem.

A Conexis defende que a solução para o problema é endurecer a repressão à prática desse tipo de crime. “Já foi apresentada ao Ministério Público dos municípios uma notícia crime pedindo instauração de Procedimento Investigatório Criminal para apuração e adoção das medidas cabíveis que permitam o restabelecimento dos serviços e a contenção das atividades criminosas”, afirma.