Operadoras registram 1,4 milhão de novos clientes no celular

As operadoras de celular registraram em agosto 1,4 milhão de novos clientes. Com isso, a base de acessos móveis do país atingiu 227,29 milhões, alta de 0,62%. Os dados são reunidos pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a partir de informações repassadas pelas operadoras.

Os números indicam continuidade do crescimento da base de pós-pagos e estabilidade no pré-pago. Foram adicionados 1,38 milhão de acessos pós, que terminaram o mês perfazendo 113,37 milhões de acessos. No pré, foram adicionados 13,5 mil de clientes, que totalizaram 113,9 milhões.

A continuar neste ritmo, setembro pode ser o mês que a base de telefonia móvel se inverte, passando a ter mais assinantes de pós do que de pré. O que só será confirmado nas próximas semanas, quando a Anatel divulgar novos números.

Competição

Os dados de agosto da Anatel indicam estabilidade da competição, com a Vivo à frente de Claro, TIM e Oi no mercado móvel. Os dados de Nextel podem ser somados aos da Claro, uma vez que esta comprou a rival menor em dezembro de 2019. Veja nos gráficos abaixo a participação de mercado de cada operadora e a quantidade de clientes:

Em números absolutos, a Claro adicionou 698,46 mil novos clientes, alta de 1,26% sobre julho. A Vivo adicionou 707,54 mil clientes, crescendo 0,94%. Já a Oi ficou estável, com 3,8 mil adesões, e a TIM apresentou 86,73 mil desligamento, retração de 0,17%.

Os dados indicam que as operadoras vêm migrando boa parte da base de clientes pré-pagos para planos pós-pagos (que inclui os planos controle). Neste processo, Claro e Vivo foram as que mais atraíram usuários para o pós. TIM e Oi também tiveram altos números de adesões. Confira a tabela abaixo, com números do segmento de pós-pago:

Operadoras Julho 2020 Agosto 2020 Saldo Pós-Pago Variação % CLARO 29.072.488 29.694.797 622.309 2,14% OI 12.446.187 12.593.893 147.706 1,19% TIM 21.332.339 21.581.750 249.411 1,17% VIVO 43.336.855 43.645.651 308.796 0,71%

No pré, o movimento é inverso, embora os desligamentos sejam superiores aos registros de clientes que foram para o pós, como se vê abaixo.