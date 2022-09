Operadoras ligam o 5G na faixa de 3,5 GHz em mais 7 capitais

As operadoras Claro, TIM e Vivo anunciaram a ativação do 5G na frequência de 3,5 GHz em mais sete capitais nesta segunda-feira, 19. O serviço passou a funcionar nas cidades de Aracaju (SE), Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Maceió (AL), São Luis (MA) e Teresina (PI). Ao todo, 22 capitais já contam o sinal de quinta geração, em todo o país.

O serviço da Claro na nova frequência funciona nos seguintes bairros de cada cidade:

Aracaju: Salgado Filho, Treze de Julho, Jardins, Luzia, Grageru e São José;

Boa Vista: Centro, Caçari, Nossa Senhora de Aparecida, Pricumã, São Vicente, Bela Vista, Jardim Floresta, Asa Branca e Silvio Botelho;

Campo Grande: Centro, Glória, Itanhangá e Chácara Cachoeira;

Cuiabá: Bosque, Centro Norte, Centro Sul, Ipiranga, Jardim Aclimação, Pico do Amor e Popular;

Maceió: Mangabeiras, Ponta Verde, Jatiúca, Pajuçara, Cruz das Almas, Tabuleiro dos Martins e Farol;

São Luís: Jaracati, São Marcos, Jardim Renascença, Calhau, Cohafuma, Ponta D’areia, Parque Atlântico, Vila Conceição, Olho D’agua, Planalto Vinhais I, Bequimão e Alameda dos Sonhos;

Teresina: Noivos, Centro, Jóquei, Ilhotas, Horto, Ininga, Parque Piauí e Cabral.

Conforme a Anatel informou ao Tele.Síntese, Claro Tim e Vivo implementaram acesso à rede 5G SA na frequência de 3,5 GHz com modelos comerciais distintos, ficando a critério de cada operadora promover ou não a troca do SIM Card do usuário para um mais moderno.

Para o uso de 5G SA há necessidade de troca de chip na Claro e na Vivo. Na Tim, é necessário trocar chip para uso do SA quando o consumidor tem terminal do fabricante Apple. Claro e Tim requerem plano específico para acesso ao SA. A Vivo ainda não lançou plano específico, mas estuda o modelo.

TIM

A TIM diz que em São Luís, no Maranhão, foram contemplados inicialmente 25 bairros, o que corresponde a cerca de 53% dos bairros desta capital. Em Teresina, no Piauí, o sinal de 5G estará presente de início em 60 bairros (53% do total de bairros da cidade). Já na capital sergipana Aracaju, serão 16 bairros, (42% do total de bairros da cidade), enquanto em Maceió, ao todo 24 bairros recebem o 5G nesta fase inicial (48% do total de bairros da cidade).

No Centro-Oeste, Cuiabá tem 88 bairros beneficiados pelo 5G da TIM (75% do total de bairros da cidade) e Campo Grande ativou o sinal em 47 bairros (64% do total de bairros da cidade). Já na Região Norte, a capital roraimense Boa Vista iniciou com 20 bairros (37% dos bairros da cidade). Em todas as capitais haverá a ampliação gradativa das localidades cobertas, de acordo com a evolução da demanda.

A rede 5G SA da companhia funciona nos seguintes bairros inicialmente:

Boa Vista: Aparecida, Buritis, Caçari, Calunga, Canarinho, Centenário, Centro, Cinturão Verde, Dos Estados, Jardim Floresta, Jardim Tropical, Liberdade, Mecejana, Paraviana, Pricumã, São Francisco, São Pedro, São Vicente, Treze De Setembro, Trinta e Um De Março.

Teresina: Aeroporto, Água Mineral, Alto Alegre, Aroeiras, Beira Rio, Bom Jesus, Buenos Aires, Cabral, Campestre, Catarina, Centro, Cidade Nova, Comprida, Cristo Rei, Embrapa, Fátima Frei Serafim, Gurupi, Horto, Ilhotas, Iningá, Itaperu, Itararé, Jóquei, Livramento, Macaúba, Mafuá, Marquês De Paranaguá, Memorare, Mocambinho, Monte Castelo, Morada Nova, N. S. Das Graças, Noivos, Novo Horizonte, Parque Ideal, Parque Poti, Piçarra, Pio Xii, Planalto, Por Enquanto Primavera, Real Copagre, Recanto Das Palmeiras, Redenção, Redonda, Santa Isabel, Santa Lia, São Cristóvão, São Francisco, São João, São Pedro, São Raimundo, Tabuleta, Tancredo Neves, Três Andares, Triunfo, Uruguai, Vermelha, Zoobotânico;

São Luis: Alemanha, Angelim, Aurora, Bequimão, Calhau, Cantinho Do Céu, Cohafuma, Cohajap, Cohama, Cohatrac, Cruzeiro Do Sul, Ipase, Jardim Renascenca, Jardim São Francisco, Maiobinha, Olho D’Água, Ponta D´Areia, Ponta Do Farol, Rio Anil, Santa Eulália, Tirirical, Turu, Vicente Fialho, Vila Palmeira, Vinhais.

Aracaju: América, Atalaia, Cirurgia, Coroa do Meio, Farolândia, Grageru, Inácio Barbosa, Jabotiana, Jardins, Luzia, Pereira Lobo, Ponto Novo, Salgado Filho, São Conrado, Siqueira Campos, Suíssa.

Maceió: Barro Duro, Canaã, Centro, Cruz Das Almas, Farol, Feitosa, Gruta De Lourdes, Ipioca, Jacintinho, Jaraguá, Jardim Petrópolis, Jatiúca, Levada, Mangabeiras, Ouro Preto, Pajuçara, Pinheiro, Pitanguinha, Poço, Ponta Da Terra, Ponta Verde, Pontal Da Barra, São Jorge, Serraria.

Cuiabá: Altos Do Coxipó, Alvorada, Araés, Areão, Barra Do Pari, Baú, Bela Marina, Bela Vista, Boa Esperança, Bosque Da Saúde, Cachoeira Das Garças, Campo Velho, Campo Verde, Canjica, Carumbé, Centro Norte, Centro Político Administrativo, Centro Sul, Cidade Alta, Cohab São Gonçalo, Coophema, Coxipó, Despraiado, Dom Aquino, Dom Bosco, Duque De Caxias, Goiabeira, Grande Terceiro, Jardim Aclimação, Jardim Califórnia, Jardim Cuiabá, Jardim Das Américas, Jardim das Palmeiras, Jardim Dos Ipês, Jardim Eldorado, Jardim Europa, Jardim Florianópolis, Jardim Gramado, Jardim Imperial, Jardim Itália, Jardim Leblon, Jardim Mariana, Jardim Passaredo, Jardim Paulista, Jardim Petrópolis, Jardim Presidente, Jardim Shangri-Lá, Jardim Tropical, Jardim Ubirajara, Jardim Universitário, Jardim Vitória, Jordão, Lixeira, Morada da Serra, Morada Do Ouro, Morada dos Nobres, Nossa Senhora Aparecida, Nova Conquista, Novo Colorado, Novo Horizonte, Paiaguás, Parque Geórgia, Parque Ohara, Pedregal, Pico Do Amor, Poção, Popular, Porto, Praeirinho, Praeiro, Quilombo, Recanto Dos Pássaros, Residencial Coxipó, Ribeirão da Ponte, Ribeirão Do Lipa, Santa Cruz, Santa Isabel, Santa Marta, Santa Rosa, São Francisco, São José, São Roque, Terceiro, Terra Nova, Tijucal, UFMT, Vista Alegre.

Campo Grande: América, Autonomista, Bela Vista, Cabreúva, Carandá, Carlota, Centro, Chácara Cachoeira, Chácara dos Poderes, Coronel Antonino, Cruzeiro, Dr. Albuquerque, Estrela Dalva, Glória, Itanhangá, Jardim dos Estados, Jardim Paulista, Jóckey Club, José Abrão, Margarida, Maria Aparecida Pedrossian, Mata Do Jacinto, Mata do Segredo, Monte Castelo, Monte Líbano, Nasser, Noroeste, Nova Campo Grande, Panamá, Parati, Pioneiros, Piratininga, Popular, Rita Vieira, Santa Fé, Santo Amaro, Santo Antonio, São Bento, São Francisco, Seminário, Sobrinho, Taveirópolis, Tiradentes, Tv Morena, Universitário, Veraneio, Vilas Boas.

Vivo

A Vivo divulgou os bairros onde já ligou o sinal e os próximos a serem atendidos. Veja abaixo:

Aracaju: Coroa Do Meio, Grageru, Jardins, Suíssa, Treze De Julho.

Próximos bairros (em ativação): Atalaia, Farolândia.

Boa Vista: Centro, Mecejana, Nossa Senhora Aparecida, São Francisco, Trinta e Um de Março.

Campo Grande: Centro, Jardim dos Estados, Santa Fé.

Próximos bairros (em ativação): Amambaí, Cabreúva, Carandá Bosque, Chácara Cachoeira, Monte Castelo, Vila Antônio Vendas, Vila Duque de Caxias, Vila Manoel da Costa Lima, Vila Planalto, Vila Rica.

Cuiabá: Centro, Centro Norte, Cidade Alta, Duque De Caxias I, Jardim Alvorada, Jardim Tropical, Morada Dos Nobres, Popular, Santa Rosa.

Próximos bairros (em ativação): Bosque da Saúde, Centro Sul, Jardim Europa, Jardim Itália, Jardim Mariana, Jardim Shangri-lá, Poção, Ribeirão do Lipa, Senhor dos Passos.

Maceió: Jatiúca, Mangabeiras, Pajuçara, Ponta Verde.

Próximos bairros (em ativação): Centro, Farol, Poço e Pescarias

São Luís: Alto Do Calhau, Calhau, Cantinho Do Céu, Cohama, Jardim Primavera, Jardim Renascença, Jardim São Francisco.

Próximos bairros (em ativação): Areinha, Bequimão, Jaracaty, Centro, Cohafuma, João Paulo, Olho D´Agua, Planalto Vinhais, Ponta D’Areia, Ponta do Farol, Recanto Vinhais, São Francisco, Vila Passos.

Teresina: Cabral, Centro, Fátima, Frei Serafim, Horto, São Cristóvão, São João.

Próximos bairros (em ativação): Marquês de Paranaguá, Noivos, Planalto, Porenquanto.

A ativação do 5G por Claro, TIM e Vivo nas sete capitais obedece à liberação feita pelo Gaispi, grupo da Anatel que supervisiona a limpeza da faixa de 3,5 GHz.

