Operadoras criticam texto da reforma do IR aprovado na Câmara

PL aprovado na Câmara vai inibir investimentos no país e aumentar a carga tributária sobre telecom, afirmam as empresas

A aprovação hoje, 2, da reforma do imposto de renda não agradou o setor de telecomunicações, em especial as grandes operadoras com ações na Bolsa. A Conexis Brasil Digital, entidade que representa Telefônica, TIM, Claro, Algar e Sercomtel, emitiu nota na qual afirma que a redação final aprovada na Câmara dos Deputados ameaça até mesmo o ritmo de implantação da chegada da 5G ao país.

No entender das empresas, o PL 2337/2021, proposto pelo ministro da Economia Paulo Guedes e ora aprovado com modificações em relação ao original, resultará em aumento da carga tributária para a conectividade. A grande novidade do texto é a taxação de dividendos, sem que o valor seja descontado da contribuição sobre o lucro líquido. O texto também acaba com o juro sobre capital, utilizado pelas empresas para planejamento fiscal. Caso o Senado aprove o texto, a reforma do IR passa a valer já em 2022.

Leia, abaixo, a íntegra da crítica da Conexis ao texto aprovado: