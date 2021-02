Operadora de celular do Bmg começa a funcionar nesta sexta com a Surf Telecom

O banco BMG ingressa a partir de hoje, 5, no mercado de telefonia celular como operadora virtual em parceria com a Surf Telecom. A instituição vai oferecer a seus correntistas o Bmg chip com planos de benefícios Top ou Flex terão acesso a um pacote de dados 4G, minutos de ligação, envio de SMS e WhatsApp sem gastar dados móveis. Os clientes do plano Flex terão direito a 2 gigabytes de dados por mês e 100 minutos de ligações. Os clientes Top têm acesso a 3 gigabytes de dados

“O Bmg Chip faz parte da nossa estratégia ‘figital’, ou seja, da união do melhor dos mundos físico e digital, para transformar o jeito de se utilizar serviços financeiros no Brasil. Todos os dias, o Bmg estuda maneiras inovadoras para simplificar a vida dos nossos clientes, desenvolvendo produtos e soluções que realmente atendam às necessidades de brasileiros de diferentes classes sociais e regiões do País”, afirma Flávio Guimarães, diretor de Estratégia de Mercado e Analytics do banco (na foto). (com agências)

