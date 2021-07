Opensignal: Claro é a mais rápida e TIM tem melhor experiência em vídeo

Claro e TIM oferecem a melhor experiência em conexão móvel, conforme parâmetros da Opensignal. Dos seis critérios da consultoria, a Claro tem a maior pontuação em quatro deles: melhor experiência em jogos, aplicativos de voz, velocidade de upload e download. A operadora manteve seus primeiros lugares do ano passado, porém perdeu a melhor experiência em vídeo para a TIM, que continuou a se destacar na disponibilidade do 4G.

Experiência em vídeo

A TIM vence a categoria com 66 pontos, enquanto a Claro fica logo atrás com 65,5. Ambas operadoras ficaram na categoria Muito Bom (65-75). Já a Vivo e a Oi permaneceram no nível Bom (55-65). Isso significa que as duas últimas oferecem experiências menos consistentes, em particular, para vídeos de alta resolução e mais tempo de carregamento.

A Opensignal ainda afirmou que a vitória da TIM sob a Claro resulta de uma melhor cobertura de sua rede 4G.

Jogos

A Claro obteve grande vantagem ante a concorrência na experiência em jogos. A TIM, o segundo lugar, ainda ficou 5,7 pontos abaixo do primeiro. Para essa avaliação, a Opensignal usa critérios, como a experiência de jogos multiplayer para dispositivos móveis é afetada pelas condições da rede móvel, incluindo latência UDP, perda de pacotes e jitter.

Aplicativo de voz

As posições se mantém na categoria de melhor experiência em aplicativo de voz, com a Claro em primeiro com 78,2 pontos. Logo depois vem TIM (74,7), Vivo (72) e Oi (68,9). O serviço de voz nos dois primeiros lugares ficaram no nível Aceitável (74-8o), o que significa que os usuários geralmente conseguem compreender sem repetição. Mas, ainda assim, algumas vezes, experienciam deficiências na qualidade da chamada. Já a Vivo e a Oi ficaram na categoria Ruim (66-74).

Velocidade de download

Com 22,6 Mbps, a Claro foi a única operadora brasileira a ultrapassar a marca de 20 Mbps. A média de velocidade de download de usuários da Claro foi 5,1 Mbps (28,9%) maior do que o segundo lugar. Na rede 4G, a Vivo (22,1 Mbps) e a Claro (28,3 Mbps) são as duas que ultrapassam a velocidade de 20 Mbps.

Velocidade de upload

A Claro também ficou em primeiro lugar no parâmetro velocidade de upload, com uma média de 7,9 Mbps, e foi a única que ultrapassou 10 Mbps na cobertura 4G.

Disponibilidade 4G

O usuários da TIM são os que passam mais tempo conectados a uma rede 4G, chegando a quase 90%. A Vivo chega em seguida, com 81,2% e a TIM em terceiro com 78,6%. (Com assessoria de imprensa)