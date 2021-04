OpenLabs lança plataforma para gestão de negócios M2M

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A OpenLabs, empresa do Grupo Altice Labs, lançou a plataforma IoT Connect de configuração, gerenciamento e execução de negócios machine-to-machine, especializada em dispositivos de conectividade (SIM Cards). O produto foca nas operadoras MVNE (Mobile Virtual Network Enable) e MVNO (Mobile Virtual Network Operator) que desejam fazer ofertas personalizadas para clientes B2B.

A plataforma permite monetizar oportunidades de negócios conectados no modelo pré ou pós-pago. Ela atende a negócios que necessitam conectar dados remotos, gerando informações estratégicas para gestão dos negócios. Isso inclui as áreas de agrobusiness, smart cities, varejo e transporte.

De acordo com João Pias, CEO da Open Labs, o IoT Connect oferece como diferencial um portal de autoatendimento, onde tanto a operadora quanto seus clientes B2B podem gerenciar os SIM Cards. Além disso, por meio do motor de tarifação, possibilita a criação de planos individuais, compartilhados ou on demand. O motor engloba gerenciamento de produtos e das assinaturas dos clientes e ferramentas de customer care.

Com a solução, é possível configurar os SIM Cards conforme a marca da operadora. A IoT Connect possui ainda modelagem de ofertas de negócios com estrutura de árvore hierárquica contendo vários blocos. São eles: especificações de produto, serviços de atendimento ao cliente, especificações de valores e taxas de uso.

Para os clientes B2B, a plataforma fornece localização de dispositivos baseados em rede e inventário dos dispositivos M2M. Também configura APN e endereço IP, altera planos tarifários e barreiras de chamadas. Dispõe de interfaces CSP IT & APIs REST com os sistemas de TI do cliente final. Por fim, disponibiliza regras de automação por meio de alertas, ações e / ou notificações.

(Com assessoria de imprensa)