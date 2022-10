Open Labs lança ferramenta de gestão de dispositivos no Brasil

A Open Labs, desenvolvedora de produtos e serviços digitais, traz para o mercado brasileiro, nesta terça-feira, 25, a plataforma de gestão de dispositivos NADM (sigla, em inglês, para Network Activator and Device Management, ou ativador de rede e gerenciamento de dispositivos, em tradução livre).

A ferramenta permite fazer o controle, a configuração e a gestão de aparelhos na ponta da rede, como gateways, set-top boxes, dispositivos de fibra/ONT’s, modems xDSL e HFC, de forma online e remota.

Segundo a Open Labs, empresa do grupo português Altice Labs, a plataforma NADM foi projetada para apoiar as operadoras de telecomunicações, no sentido de manter as instalações dos clientes aptas a receber os seus serviços, sem a necessidade de deslocamento de um técnico.

O sistema integra a solução NOSSIS One (Full Stack OSS) – desenvolvido para cobrir inventário de redes, provisão de serviços e monitoramento da qualidade – e foi criado para garantir uma boa utilização dos sistemas, com reforço da privacidade e da segurança.

Além disso, a solução permite suportar diversos tipos de funções e diferentes tecnologias, como gateways, STBs, dispositivos de Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês) e roteadores de clientes residenciais e corporativos.

“Para os provedores de serviços de fibra, de Wifi ou IoT, o gerenciamento de dispositivos remoto é essencial para garantir a eficiência operacional da companhia e melhorar a experiência do cliente, com respostas ágeis e assertivas”, afirma, em nota, Ricardo Oliveira da Silva, Account Manager da Open Labs.

Recentemente, a empresa firmou parcerias relevantes no setor de telecomunicações. A Open Labs implementou a solução NOSSIS One (Full Stack OSS) na Fibrasil, incluindo serviços como os de inventário, assurance e fulfillment em nuvem.

Outro serviço foi a adoção, pela TIM, de uma solução digital de URA da Open Labs, no início de 2022. O atendimento automatizado por telefone foi aplicado ao setor de cobrança da operadora. (Com assessoria de imprensa)

