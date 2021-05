Open Banking libertará o cliente do banco, afirmam especialistas

Assim como cliente deixou de ir à agência bancária, com o Open Banking, ele passará a ser cliente do sistema financeiro nacional, e não de um uma única instituição

Especialistas em Open Banking estão otimistas com o processo que está sendo implantado no Brasil. Em fevereiro deste ano o open banking entrou em operação no país e já movimenta o ecossistema financeiro para a implantação das novidades estabelecidas por meio de regulamentação do Banco Central, órgão que lançou e está coordenando o processo.

Rogério Melti, especialista em novas plataformas na Tecban, participou nessa quarta, 11, de uma live da Inovabra Habitat, ambiente de coinovação do Bradesco, e se mostrou satisfeito com o que vem ocorrendo. “Eu vejo um bom cenário hoje e no futuro. O Brasil contava com uma concentração bancária histórica e os avanços tecnológicos e a entrada de novos players no mercado financeiro estão trazendo uma experiência benéfica, principalmente, se pensamos que quase 1/3 da população brasileira ainda é desbancarizada”, refletiu.

