Open Banking abre os debates do 1° dia do Digital Money Meeting

Congresso virtual, que acontece entre os dias 25 e 27 de agosto, trará, no primeiro dia, executivos do BB, XP, CBank, Bip Consultoria, Celcoin, IBM, Akamai, Fortinet, Itaú-Unibanco, Serasa Experian, Creditas, Boa Vista.

PUBLICIDADE

A revolução no mercado financeiro movimenta bancos, fintechs, empresas de tecnologia, de telecom e do varejo que investem em um mercado ainda dominado pelas grandes instituições financeiras. Para debater os muitos temas de interesse do setor, os stakeholders que estão modelando o novo ecossistema financeiro digital participam do Digital Money Meeting, congresso virtual que acontece entre os dias 25 e 27 de agosto, uma promoção da Momento Editorial.

O Open Banking está na agenda obrigatória das instituições financeiras e fintechs brasileiras e será debatido no Digital Money Meeting em diferentes painéis, seja para abordar as ofertas de mais valor aos clientes, a proteção dos usuários e corporações, em função do crescimento exponencial de golpes e fraudes a partir da digitalização do mercado financeiro, ou mesmo o crescimento do Open Innovation a partir do Open Banking.

Os novos modelos de negócio que estão surgindo a partir do Open Banking abrem as discussões do primeiro dia do evento, com as presenças já confirmadas de Karen Machado, líder de Open Banking do Banco do Brasil; Cesar Kobayashi, head de Cash Management da C6 Bank; Leonardo Medeiros, líder de Open Banking da XP Inc.; Luigi Iervolino, diretor do Centro de Excelência em Open Banking da Bip Consultoria; e Thiago Zaninotti, CTO da Celcoin.

Com a visão de diferentes segmentos da economia, o Digital Money Meeting também abre espaço para o debate sobre a segurança nas operações. O tema conta com a participação de Roberto Engler, líder da IBM Security do Brasil; Cláudio Baumann, diretor-geral da Akamai no Brasil; e Diego Oliveira, da Fortinet Brasil.

Fechando os debates do dia 25 de agosto, primeiro dia do evento, o Congresso vai abordar as diferentes estratégias das instituições financeiras para oferecer mais recursos aos clientes e a situação do crédito no Brasil. Participam o head de Estratégia de Open Finance e Pagamentos Instantâneos do Itaú-Unibanco; Luiz Rabi, economista-chefe da Serasa Experian; Maria Teresa Fornea Caron, VP de Home Quality da Creditas; e Flávio Esteves Calife, economista responsável pela área de Estudos Econômicos e Inteligência de Mercado da Boa Vista.

Até 27 de agosto, o Digital Money Meeting reunirá dirigentes de fintechs, de empresas de tecnologia, das operadoras de telecom, do mercado varejista, das instituições financeiras consolidadas e dos reguladores, além das bigh techs para debater com a equipe de mediadores e jornalistas os principais temas do setor.

As inscrições são gratuitas. Confira a programação por aqui:

https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/digital-money-meeting-2021/