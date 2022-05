OIW, Huawei e Agora se unem por redes ópticas para ISPs

A OIW Telecom, fabricante e distribuidora de infraestrutura de redes ópticas, fechou parceria com a fabricante global Huawei para incorporar em seu portfólio os equipamentos da marca. Os novos produtos são voltados, principalmente, para a expansão ou atualização dos provedores de internet (ISP) que procuram evoluir suas estruturas de produção com custos equilibrados e com formas flexíveis de aquisição.

A parceria conta com a participação estratégica da distribuidora master da Huawei, a AGORA. O objetivo é garantir um fullfilment logístico de fim a fim, na importação, estocagem, entrega, financiamento, locação e suporte de primeiro nível para os produtos.

Pelo acordo, a OIW se encarrega da estrutura comercial e coordenação da rede de revendas e integradores em todo o território nacional. A empresa cobre os municípios de todas as regiões, através de seus seis Centros de Distribuição, concentrando o maior estoque de Telecom do Brasil, numa área total de 14 mil metros quadrados.

Alternativa cloud

A operação cooperada irá permitir mais flexibilidade na estratégia de entrega da OIW. Ao invés de unicamente vender e suportar equipamentos e apoiar o marketing dos parceiros, a empresa passa a propor aos provedores a alternativa de substituir seus investimentos em redes físicas pela aquisição da infraestrutura cloud. Neste modelo “as a Service”, as funcionalidades, conexões e protótipos de aplicação, gerenciamento e suporte de retaguarda são garantidos pela gigante chinesa.

De acordo com Fabricio Ferreira, CEO da OIW Telecom, a alternativa cloud, no nicho de ISP, ainda é pouco explorada. Mas começa a ser vista como um caminho a mais para provedores interessados em conter a expansão dos ativos. Ou para os que buscam se concentrar apenas na venda de serviços e conteúdos de banda larga para a base de clientes. Em sua avaliação, os atuais patamares de juros, câmbio e custo de capital também favorecem a este impulso, embora a venda de dispositivos físicos deva prosseguir em crescimento.

A parceria da OIW com a Huawei e a AGORA leva aos provedores brasileiros (especialmente os do centro e da base da pirâmide) a oferta mais ágil e disponível de uma série de produtos da marca Huawei até então mais vendidos para o mercado de carrier (operadoras incumbentes) e grandes data centers.

A lista de produtos inclui, switches, roteadores de borda, roteadores Wi-Fi-6 e as linhas GPON e DWDM com faixas de preço, performance e modularidade distintas das opções já disponíveis na OIW.

Com mais de cinco mil clientes ativos no nicho de Internet, entre pequenos e médios provedores, a OIW é reconhecida entre as líderes nesse segmento. Atingiu, no último exercício, o recorde anual de 600 mil Km de fibra óptica vendidos no Brasil, contra 529 mil quilômetros de 2020. Foi, assim, a maior importadora desses cabos pelo segundo ano consecutivo.

Na visão de Márcio Cachapuz, diretor comercial e de marketing, a facilidade maior de acesso à linha Huawei por parte dos provedores responde a uma conjuntura de demanda crescente e dinâmica desse setor, que hoje responde por cerca de 50% do tráfego de banda larga no Brasil.(Com assessoria de imprensa)

