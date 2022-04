Oi vende carteira de clientes de TV paga por satélite para a Sky Brasil

A Oi assinou hoje, 28, contrato de venda de sua base de clientes de TV paga via satélite (DTH) para a Sky Brasil. A venda do ativo estava prevista no plano de recuperação pelo valor simbólico de R$ 20 milhões por se tratar de área deficitária da companhia e com um passivo contratual bilionário junto a um fornecedor de capacidade satelital.

Conforme os dados mais recentes da Anatel, a Oi tem 3 milhões de assinantes DTH. A Sky tem 4,3 milhões. Ao receber os clientes da Oi, a Sky se tornará a maior operadora de TV por assinatura do Brasil, com 7,37 milhões de acessos. Vai ultrapassar, portanto, a Claro, que tem atualmente 6,7 milhões de usuários.

Segundo as empresas a venda ainda não foi selada, no entanto. O acordo assinado hoje traz as bases do que se tornará o contrato final. A efetiva conclusão da Operação está sujeita, ainda, à obtenção da autorização do juízo da Recuperação Judicial da Companhia para a transferência da Base DTH e à obtenção de aprovação do CADE.

Se a Sky vai pagar à Oi pela carteira de clientes, no entanto, não está claro. O material divulgado não informa valores. Além de receber a base de clientes, a Sky vai contratar também a Oi para prestar serviços de infraestrutura IPTV – modalidade de transmissão de TV pela internet, baseada na banda larga por fibra óptica.

“Os termos e condições exatos da Operação estarão contidos nos contratos definitivos a serem discutidos entre a Oi e a SKY”, diz a Oi.

A companhia afirma ainda que a venda “está em linha com a implementação do Plano Estratégico de transformação das operações das Empresas Oi”, o qual prevê a intenção da alienação de “ativos, passivos e direitos relacionados ao negócio de TV por assinatura, incluindo a transferência da Base DTH”.

O fechamento da Operação deverá ocorrer somente após cumprimento das Condições Precedentes, que não foram divulgadas. Caso se confirme, garantirá ao Grupo Oi a execução da estratégia de desinvestimento do negócio de TV por assinatura com base na tecnologia DTH, “ao mesmo tempo em que possibilitará a manutenção de uma participação importante na geração de receitas de conteúdo a partir da prestação de serviços de TV por assinatura via protocolo IP (IPTV), com base em plataformas e equipamentos com tecnologia IPTV que permanecerão de propriedade da Oi ou da V.tal.

