Oi vai reduzir em 50 vezes o número de ações circulando no mercado

O Conselho de Administração da Oi aprovou hoje, 17, a proposta de grupamento de ações apresentada pela diretoria de companhia, no fator 50:1. Significa que grupos de 50 ações da companhia serão unidas para formar uma única ação. O grupamento afetará tanto papéis ordinários, como os preferenciais. A media obedece a exigência da B3, que não permite a comercialização de ações com preços abaixo de R$ 1 por longos períodos.

A empresa vai convocar uma assembleia extraordinária de acionistas para 18 de novembro, quando colocará a proposta em votação.

Caso aprovado o grupamento de ações pela AGE, o capital social da Companhia, de 6.603.037.459 ações, passará a ser dividido em 132.060.748 ações, sendo 128.906.204 ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão e 3.154.544 preferenciais, nominativas e sem valor nominal de emissão.

Os acionistas terão um período de 30 dias para ajustar suas posições a fim de ficar com número adequado para a conversão, com lotes baseados em múltiplos de 50. O ajuste deve ser feito por negociação na B3. As ações da serão negociadas grupadas a partir do primeiro pregão subsequente ao encerramento do Período para Livre Ajuste.

Eventuais frações de ações resultantes do grupamento serão reagrupadas em números inteiros e vendidas em ambiente de Bolsa na B3, em quantos leilões forem necessários para liquidação do montante total, sendo os valores resultantes da alienação dessas frações de ações disponibilizados de forma proporcional aos seus respectivos acionistas, após a liquidação financeira da venda.

A medida também terá impacto sobre os American Depositary Shares, ações comercializadas nos Estados Unidos. “As paridades dos ADSs com as ações locais sofrerão um ajuste, visando a manutenção do total de ADSs. Como consequência, cada ação ordinária passará a representar 10 (dez) ADSs ON (1 ON : 10 ADSs ON), enquanto uma ação preferencial será equivalente a 50 (cinquenta) ADSs PN (1 PN : 50 ADSs PN)”, diz a companhia.

