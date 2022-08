Oi tem novo diretor de relações com investidores

Luis Plaster assume o posto de diretor de relações com investidores da Oi no lugar de Marcelo Ferreira, que saiu.

A Oi avisou hoje, 12, que está com novo diretor de relações com investidores. O executivo Luis Plaster assume o posto, antes ocupado por Marcelo Augusto Salgado Ferreira, que deixou a empresa “rumo a novos desafios”.

Na função, Luis Plaster reporta-se diretamente a Cristiane Barretto Sales, diretora de Finanças e Relações com Investidores.

Plaster é formado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, com pós-graduação na FGV (CEAG) e MBA Executivo pelo Instituto Empresa de Madrid, Espanha. Com mais de 20 anos de experiência no setor de telecomunicações, liderou o Programa de Relações com Investidores na Telefonica/Vivo por 12 anos até julho de 2021, e por 8 anos atuou nas áreas de estratégia, M&A e FP&A no grupo Telefonica no Brasil e na Espanha.

Mais recentemente exerceu o cargo de Diretor de RI na fintech unicórnio EBANX. Plaster possui experiência no relacionamento local e internacional com investidores e analistas, principalmente com os principais Fundos Globais de Tech (Buy Sides) e Sell Sides de TMT (Tecnologia, Midia e Telecomunicações), credores e agências de rating.

Marcelo Ferreira, que deixou o posto, começou sua carreira na Oi atuando na Controladoria, onde se destacou na área de Planejamento Financeiro. Nos últimos 10 anos esteve à frente da área de Relações com Investidores, exercendo um papel fundamental como líder na comunicação ao mercado nas importantes transformações pelas quais passamos nesse período, incluindo a etapa da recuperação judicial e criação do plano estratégico.

Durante a conferência de resultados da companhia nesta sexta-feira, 12, o CEO do grupo, Rodrigo Abreu, agradeceu os serviços prestados por Ferreira e sua contribuição para a transformação recente da companhia. Também deu as boas vindas a Plaster.

A Oi divulgou ontem os resultados financeiro do segundo trimestre do ano, em que teve prejuízo de R$ 321 milhões. Na conferência de resultados desta manhã, além de revelar transição na área de RI, Abreu detalhou os números, comentou como anda o processo de venda do DTH e falou do futuro da V.tal, seu spinoff em infraestrutura óptica.

