Oi tem novo diretor de marketing

A Oi anunciou a contratação de Rafael Marquez como diretor de marketing para a unidade de atacado. Ele é engenheiro de produção formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com MBA Executivo pela Coppead.

O executivo começou a carreira no mercado financeiro no Banco Pactual. Acumula experiência de mais de 20 anos em cargos de liderança no setor de telecomunicações fixa e móvel para os segmentos B2C e B2B. Atuou nos startups da Vésper e da TIM, além da incorporação da Intelig por essa última.

Marquez chega para liderar o reposicionamento de marca, de produto e de clientes da unidade de Atacado e infraestrutura de fibra óptica, conforme previsto no Plano Estratégico de transformação da Oi.

“É extremamente encorajador poder participar da construção dessa iniciativa pioneira da Oi, que já nasce com uma infra gigante, para atuar no modelo de rede neutra e potencializar a conectividade dos atuais e novos serviços como 5G e IoT, por exemplo”, afirma o novo contratado.