Oi Soluções traz antivirus que detecta em tempo real os riscos

A Oi Soluções apresenta a evolução do antivírus com o lançamento do Endpoint Security EDR – (Endpoint Detection and Response), produto de próxima geração (next generation antivirus) que é capaz de detectar e dar resposta às atividades suspeitas em tempo real, além de rastrear todo processo de ataque.

Uma das principais vantagens e diferenciais do Endpoint Security Detection and Response é a velocidade de resposta. Enquanto os antivírus convencionais precisam de um banco de dados constantemente atualizado, a solução Endpoint Security EDR combina inteligência artificial e machine learning para dar agilidade ao bloqueio de ameaças.

Para estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a rastreabilidade dos acessos à rede é fundamental. O Endpoint Security Detection and Response foi projetado para trabalhar com múltiplas técnicas de segurança, aumentando a proteção de dados e fornecendo uma análise forense que ajuda a prevenir novos ataques.

PUBLICIDADE

“Nós precisamos cada vez mais de soluções capazes de identificar um vírus que acabou de ser criado. Com os antivírus convencionais, mesmo se agindo muito rápido, é preciso de cerca de um dia para identificar um ataque novo. Ter uma solução como o Endpoint Security EDR, que deixa a empresa livre desta vulnerabilidade, é fundamental nos dias de hoje, principalmente neste cenário de aceleração do processo de digitalização das empresas”, afirma Rodrigo Shimizu, diretor de Marketing da Oi Soluções.

A tecnologia EDR é a mais indicada para a proteção contra ransonware, software malicioso que bloqueia o acesso do usuário aos arquivos e exige pagamento para que o sistema volte a funcionar. (com assessoria de imprensa).