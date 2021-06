Oi Soluções lança score de fraude

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A Oi Soluções, braço da operadora para o mercado corporativo, lançou uma plataforma de score de fraude, uma aplicação em nuvem que permite às empresas verificarem a autenticidade das informações fornecidas por clientes durante a solicitações de crédito, aberturas de contas bancárias, compra de serviços e produtos, através de uma pontuação ou score.

PUBLICIDADE

Recomendada para instituições financeiras, varejistas e seguradoras, a solução utiliza a infraestrutura de conectividade da Oi a sua plataforma de Big Data & Analytics para facilitar a análise de riscos de fraudes através do cruzamento de diversas informações com aplicação de algoritmos próprios da Oi Soluções.

Segundo a empresa, o produto está em conformidade com a Lei Geral da Proteção de Proteção de Dados (LGPD) e pode ser acessado via API (Application Programming Interface, na tradução, Interface de Programação de Aplicativos). (Com assessoria de imprensa)