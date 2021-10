Oi Soluções lança plataforma de inteligência em segurança cibernética

A Oi Soluções ampliou seu portfólio de segurança cibernética com o lançamento do SIEM (Security Information and Event Management), plataforma que permite que os eventos gerados por diversas aplicações como firewalls, antivírus, proxy, servidores em geral, e IPS sejam coletados, normatizados, armazenados e correlacionados para possibilitar uma rápida identificação e resposta.

Disponível na nuvem (SaaS), o SIEM direciona o trabalho do analista de segurança para os eventos mais importantes que estão acontecendo no ambiente monitorado. Sem a solução, o profissional precisa analisar cada ocorrência individualmente, o que se torna inviável dependendo do tamanho do volume de dados. Com a coleta e agrupamento das informações, é possível aplicar uma série de análises, classificar a gravidade dos eventos e gerar relatórios de alerta sobre atividades potencialmente maliciosas em tempo real.

A nova solução complementa o portfólio de segurança cibernética da Oi Soluções que já possui os serviços Segurança de Perímetro (MSS), Anti-DDoS, DNS Security, Endpoint Security EDR, VPN Corporativa, Autenticação Multifator, Análise de Vulnerabilidade e Web Application Firewall. Diante da alta demanda das grandes empresas por soluções de segurança, a Oi Soluções teve um crescimento de 15% em sua receita de serviços de segurança na comparação entre o primeiro semestre de 2021 com o mesmo período do ano passado. (Com assessoria de imprensa)