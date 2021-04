Oi Soluções lança dispositivo de segurança firewall para sites e aplicações web

A Oi Soluções, braço de atendimento corporativo da Oi, lança hoje, 23, o produto Web Appplication Firewall (WAF). A solução combina inteligência artificial e aprendizado de máquina para combater ameaças.

O segmento de cibersegurança é uma das apostas da Oi para crescer no mercado empresarial. A tele registrou aumento de 60% desse tipo de receita em 2020, em relação a 2019, conforme seu último balanço financeiro. A nova solução complementa o portfólio de segurança cibernética da Oi Soluções que já possui os serviços Segurança de Perímetro (MSS), Anti-DDoS, DNS Security, Endpoint Security EDR, VPN Corporativa, Autenticação Multifator e Análise de Vulnerabilidade.

Segundo a empresa, enquanto os modelos tradicionais de firewall necessitam de uma parametrização manual, o Web Application Firewall (WAF) identifica aprende a identificar sozinho os tráfegos maliciosos. Em um formulário para preenchimento apenas com números, por exemplo, se o usuário digitar um caractere especial ou letra, o sistema transmite um alerta de ação fora do comportamento esperado que pode indicar uma tentativa de violação.

O WAF é 100% baseado em nuvem no modelo SaaS (Software as a Service), não existindo demanda de infraestrutura física e de compra de equipamentos para as empresas. “O WAF cria um escudo entre o aplicativo da web e a internet, sendo uma solução fundamental para as empresas sobretudo neste momento de aumento expressivo dos ciberataques em decorrência do avanço da digitalização dos negócios”, defende Rodrigo Shimizu, diretor de Marketing da Oi Soluções.

A Oi Soluções diz que o produto garante a proteção contra as dez ameaças de segurança mais críticas identificadas pela comunidade Open Web Application Security Project (OWASP). Entre os quais, ataques DDoS, Cross-Site-Scripting, – que é a inserção de scripts maliciosos -, e o SQL Injection – manipulações feitas a partir de falhas na codificação. (Com assessoria de imprensa)