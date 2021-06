Oi Soluções lança CASB SaaS para segurança em nuvem

A Oi Soluções ampliou seu portfólio de segurança cibernética com o lançamento do produto Cloud Access Security Broker- Software as a Service (CASB SaaS). O produto visa garantir controle e segurança para as empresas na utilização de aplicações na nuvem.

O CASB SaaS é 100% baseado em nuvem e, portanto, não exige infraestrutura física por parte dos clientes. O produto permite que organizações possam gerir permissão de usuários, visualizar a utilização dos aplicativos e prevenir do vazamento de dados.

Outra ferramenta são os relatórios de segurança e o suporte através do Security Operations Center (SOC) oferecidos pela equipe da Oi Soluções. Atualmente, o SOC da Oi monitora mais 170 mil elementos em mais de 870 empresas.

A nova solução complementa o portfólio de segurança cibernética da Oi Soluções que já possui os serviços Segurança de Perímetro (MSS), Anti-DDoS, DNS Security, Endpoint Security EDR, VPN Corporativa, Autenticação Multifator e Análise de Vulnerabilidade. Um dos últimos lançamentos da Oi Soluções foi o Web Appplication Firewall (WAF), que combina inteligência artificial e machine learning contra ameaças cibernéticas. (Com assessoria de imprensa)